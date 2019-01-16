Банки. 115-ФЗ. Острожно, блокировка

Действительно, чего такого ужасного может делать хозяин охранного предприятия, работающего по договорам с бизнес и торговыми центрами?!?
Там выигрывает тот, кто поставит наименьшую цену.
А ее можно дать только если:
В штате ни души.
Налоги не платятся.
Все деньги, необходимые на выплату зарплаты, выводятся через снятие со счета.
Изучив выписки по расчетному счету, договоры с поставщиками (а их почти нет) и покупателями, сопоставив штатное расписание с особенностями ведения дел по осуществляемому виду экономической деятельности, я собрала данные о том, за что банк блокирует операции по счету.
Читайте, записывайте, делитесь с друзьями и не делайте так, как здесь написано:
Вы единовременно сняли большую сумму денег (от 1 млн. руб.).
Вы регулярно снимаете крупные суммы денег с расчетного счета (больше 300 тыс. за день).
Используете бизнес-карты для снятия наличных (или еще через займы).
Поступления на счет и снятие наличных происходит в один день.
Цели снятия (и перевода на карты физлиц) не стыкуются с размером бизнеса (вы торгуете чем-то оптом, а снимаете до 90% от входящего потока).
Вы не можете объяснить, что за операция была проведена и куда потратили деньги.
Вы размещаете депозиты на короткие сроки, а после их закрытия сразу снимаете все наличные.
Платите большую зарплату на старте бизнеса без перечисления налогов и взносов.
«Гоняете» деньги между счетами в разных банках.
Выводите деньги через предоставление займа владельцам и/или руководителю своей компании в объеме больше 30% от входящего оборота.
Платите налогов меньше 1% от оборота по счету, а ваши объяснения не убедительны.
По счету не проходят операции , свидетельствующие об оплате расходов, поддерживающих жизнедеятельность компании (аренда, интернет, телефон, реклама, печенюшки-ватрушки и проч.).
В общем, ничего нового, уже лет 7-9 одно и тоже, но я не понимаю что с этим делать кроме как менять систему целиком, чтобы не нужно было наличить.
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