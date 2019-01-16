Банки. 115-ФЗ. Острожно, блокировка

Опять, опять, и не опять , а снова и не снова, а в который раз «прилетел» вопрос от читателя что делать: пришёл запрос из его банка о предоставлении документов в рамках 115-ФЗ (по какому еще поводу банк может запросить документы?!?) и руководитель компании не совсем понимает, за что ему такое счастье прилетело, ведь он ничего такого ужасного не делал.

Действительно, чего такого ужасного может делать хозяин охранного предприятия, работающего по договорам с бизнес и торговыми центрами?!?

Там выигрывает тот, кто поставит наименьшую цену.

А ее можно дать только если:

В штате ни души. Налоги не платятся. Все деньги, необходимые на выплату зарплаты, выводятся через снятие со счета.

Изучив выписки по расчетному счету, договоры с поставщиками (а их почти нет) и покупателями, сопоставив штатное расписание с особенностями ведения дел по осуществляемому виду экономической деятельности, я собрала данные о том, за что банк блокирует операции по счету.

Читайте, записывайте, делитесь с друзьями и не делайте так, как здесь написано:

Вы единовременно сняли большую сумму денег (от 1 млн. руб.). Вы регулярно снимаете крупные суммы денег с расчетного счета (больше 300 тыс. за день). Используете бизнес-карты для снятия наличных (или еще через займы). Поступления на счет и снятие наличных происходит в один день. Цели снятия (и перевода на карты физлиц) не стыкуются с размером бизнеса (вы торгуете чем-то оптом, а снимаете до 90% от входящего потока). Вы не можете объяснить, что за операция была проведена и куда потратили деньги. Вы размещаете депозиты на короткие сроки, а после их закрытия сразу снимаете все наличные. Платите большую зарплату на старте бизнеса без перечисления налогов и взносов. «Гоняете» деньги между счетами в разных банках. Выводите деньги через предоставление займа владельцам и/или руководителю своей компании в объеме больше 30% от входящего оборота. Платите налогов меньше 1% от оборота по счету, а ваши объяснения не убедительны. По счету не проходят операции , свидетельствующие об оплате расходов, поддерживающих жизнедеятельность компании (аренда, интернет, телефон, реклама, печенюшки-ватрушки и проч.).

В общем, ничего нового, уже лет 7-9 одно и тоже, но я не понимаю что с этим делать кроме как менять систему целиком, чтобы не нужно было наличить.