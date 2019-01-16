Вопрос об определении оснований и условий премирования сотрудников будет урегулирован

Интересная формулировка в проекте с поправками в статью 135 ТК, который был принят в первом чтении. Законопроект был на рассмотрении больше года. Меня настораживает такая внезапная активность депутатов.

При установлении систем премирования в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, мы будем определять виды премий, их размеры, сроки, основания и условия их выплаты работникам, в том числе с учетом качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия дисциплинарного взыскания и других условий.

Вот такая формулировка звучит в законопроекте, который спустя чуть более год после внесения в Думу принят в первом чтении.

💡Для любителей почитать первоисточник: законопроект за № 513234-8

Меня настораживает такая внезапная активность депутатов спустя столько длительное время ожидания.

Поэтому будем следить за тем, что в карточке законопроекта появится ко второму чтению.

Напомню, что мы уже видели такой подход законодателя, когда нужно обойти согласования проекта закона у профильных министерств и ведомств.