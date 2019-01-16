Банк прислал рекомендацию не проводить платеж на поставщика. Что делать?

Даже если с этим поставщиком вы давно работаете.
Причем есть платформа «Знай своего клиента» и ее критерии, есть внутрибанковские списки неблагонадежных клиентов, есть межбанковские списки и по юрлицам, и по физлицам. Мы с вами скорее всего никогда не узнаем, кто и по какой причине туда попадают клиенты, но вопрос остаётся: что делать?
Если банк настаивает, то от сделки лучше отказаться по пошарить по вот этому ресурсу - https://pb.nalog.ru/. Если там ничего интересного не нашли, но при этом очень хочется продолжить работу с поставщиком, то спросите у него сколько в штате сотрудников и скольким он платит зарплату. Просто спросите. Или посмотрите в открытых источниках. Ведь фирма может быть живой, обороты большие, налоги немалые, но если компания не содержит хотя бы 3 сотрудников, то это может послужить сигналом к тому, что надо что-то менять: либо поставщику предложить изменить свою позицию по этому вопросу, либо поставщика сменить.
В моей практике был случай, когда реально действующая компания справлялась без наёмных сотрудников. Таможней занимался брокер, перевозками – перевозчик, бухгалтерией – мы, контролем качества поставляемых товаров занимался сам владелец. Ну, ему удобно. Но чтобы перестать быть «желтым» для нескольких важных своих клиентов он взял на работу двоих. Желтизна ушла. Спорить с банками бесполезно. Они бездушны в общей массе и им всё равно. Алгоритмы под ваш запрос они переделывать не будут. Дорого и поди, достучись для лиц, принимающих решения.
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