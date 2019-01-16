Рассказ о том, как консультация Эрнст Энд Янг обратилась иском на 12 миллионов рублей

Компания обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к Эрнст Энд Янг о взыскании 12 млн. руб. убытков. Столичный арбитражный суд, апелляция, кассация в удовлетворении требований организации отказали. Общество пошло в ВС РФ, который отправил дело на новое рассмотрение.

А что случилось?

Аудиторская компания в рамках договора взялась за разработку Методики списания товарных потерь (посуда), не принятых заказчиком для целей расчета налога на прибыль. В ходе выездной проверки заказчика ФНС приняла решение о доначислении истцу налога на прибыль в сумме 37 млн. руб. налога на прибыль и НДС 31 млн. руб. 30 738 984 рубля. Львиную долю из этих сумм налоговики доначислили из-за неправомерного, по мнению налогового органа, учета товарных потерь по недостачам, возникшим в результате хищений, при неподтвержденности факта отсутствия виновных лиц. Законность решения налогового органа подтверждена вступившим в законную силу решением арбитражного суда, которым обществу отказано в признании указанного акта налогового органа недействительным.

Обращаясь в суд с рассматриваемым иском, общество указывало, что доначисления по результатам налоговой проверки связаны с применением Методики и обусловлены ненадлежащим оказанием консультационных услуг аудиторской компанией.

Суды при вынесении решения об отказе в удовлетворения заявленных обществом требований исходили из недоказанности необходимой совокупности условий для взыскания убытков: договором не установлены дополнительные основания имущественной ответственности ответчика перед истцом, в том числе на случай доначисления налогов, договор содержит оговорку о том, что исполнитель не принимает на себя каких-либо управленческих обязанностей в связи с услугами, исполнитель не принимает на себя ответственность за использование или внедрение результатов услуг.

А что Верховный суд?

Налоговый консультант не может в буквальном смысле нести имущественную ответственность за результаты налоговой проверки заказчика и оценку его финансово-хозяйственной деятельности, которая в будущем будет дана налоговым органом, даже если полученные от консультанта советы (методики) были учтены заказчиком при формировании своей учетной политики.

В то же время исполнитель отвечает перед заказчиком за полезность своих действий или деятельности как таковых, и в этом состоит предпринимательский риск консультанта. В случае возникновения спора о качестве оказанных консультантом услуг суду по сути требуется оценить достаточность предпринятых исполнителем усилий – действовал ли он с такой заботливостью и профессионализмом, с какими по обстоятельствам дела действовал бы любой разумный консультант, стремящийся принести пользу заказчику.

Судам следует установить, являются ли убытки заказчика результатом непрофессионализма исполнителя, то есть вызваны отсутствием у исполнителя тех знаний и умений, которыми обычно обладают другие представители его профессии, находящиеся в аналогичном положении и (или) непроявлением разумности и осмотрительности при использовании своих знаний, свойственной для соответствующей сферы деятельности.

При этом необходимая при исполнении договора степень заботливости и профессионализма консультанта не может быть одинаковой для исполнителя, квалификация и опыт которого соответствуют ординарной степени навыков и умений, и для консультанта, позиционирующего себя в качестве профессионала высокой квалификации, имеющего опыт решения сложных задач, стоимость услуг которого в связи с этим, как правило, является более высокой.

Если особые знания и умения не были применены консультантом, который ими не обладал, о чем было известно заказчику, то возложение на консультанта имущественной ответственности за возникшие у заказчика проблемы не будет являться справедливым. В то же время, если необходимые знания и умения не были применены высокопрофессиональным консультантом, то принципу справедливости не будет отвечать применение к такому лицу пониженного стандарта качества оказываемых им услуг для целей определения меры его имущественной ответственности.

Между сторонами имеется спор о том, явилось ли доначисление налоговых платежей обществу следствием заведомой упречности Методики, разработанной аудиторской компанией, либо причиной возникновения претензий налогового органа явилось неправильное применение Методики самим налогоплательщиком, что не исключает возможность суда прийти к выводу о том, что возникновение неблагоприятных последствий у заказчика обусловлено несколькими причинами одновременно.

Неблагоприятные последствия не могут возлагаться только на одного должника, если судом будет установлено, что они возникли в определенной степени вследствие поведения кредитора, имевшего возможность принять разумные меры по устранению причин возникновения или увеличения размера убытков, но не предпринявшего таких мер.

По делу, отправленным Верховным Судом в первую инстанцию на пересмотр, производство прекращено в связи с поступлением от истца отказа от иска без указания мотивов.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-111577/2022