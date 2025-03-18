Отбивайте штраф по совокупности оснований

Столичная компания обратилась в суд с заявлением о снижении до 5% суммы начисленного налоговым органом штрафа за невовремя сданную декларацию.

Суд поддержал компанию, а ИФНС пошла в апелляцию и кассацию, где не нашла поддержки.

Налоговая инспекция оштрафовала компанию по итогам камеральной проверки деклараций, поданных фирмой по налогу на имущество с просрочкой в представлении на 2 года. Штраф составил 427 тыс. и 403 тыс. рублей по каждому решению (деклараций было две), всего 830 тыс.руб.

Компания в попытке снизить сумму штрафа до 5% от суммы уплаченного налога опиралась на такие основания:

нарушение было допущено впервые, прямого умысла в совершении правонарушения не было, штраф несоразмерен последствиям нарушения, неблагоприятных экономических последствий для бюджета нет, нет необратимого ущерба государству, факт несвоевременной подачи деклараций был выявлен самим налогоплательщиком.

Инспекция насчитала штраф в размере 30% от суммы налога, указанного в декларации, а компания настаивала на снижении его размера до 5% или вообще 1000 рублей. Суд решил ограничиться 200 тыс. рублей штрафа по каждой декларации.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-277862/2021

Итак: если накосячили впервые и на большую сумму, то сначала перечислите налог, затем отчитайтесь, после отбивайте доначисления, опираясь на указанные выше 6 пунктов.