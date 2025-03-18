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Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

Отбивайте штраф по совокупности оснований

Столичная компания обратилась в суд с заявлением о снижении до 5% суммы начисленного налоговым органом штрафа за невовремя сданную декларацию.

Суд поддержал компанию, а ИФНС пошла в апелляцию и кассацию, где не нашла поддержки.

Налоговая инспекция оштрафовала компанию по итогам камеральной проверки деклараций, поданных фирмой по налогу на имущество с просрочкой в представлении на 2 года. Штраф составил 427 тыс. и 403 тыс. рублей по каждому решению (деклараций было две), всего 830 тыс.руб.

Компания в попытке снизить сумму штрафа до 5% от суммы уплаченного налога опиралась на такие основания:

  1. нарушение было допущено впервые,

  2. прямого умысла в совершении правонарушения не было,

  3. штраф несоразмерен последствиям нарушения,

  4. неблагоприятных экономических последствий для бюджета нет,

  5. нет необратимого ущерба государству,

  6. факт несвоевременной подачи деклараций был выявлен самим налогоплательщиком.

Инспекция насчитала штраф в размере 30% от суммы налога, указанного в декларации, а компания настаивала на снижении его размера до 5% или вообще 1000 рублей. Суд решил ограничиться 200 тыс. рублей штрафа по каждой декларации.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-277862/2021

Итак: если накосячили впервые и на большую сумму, то сначала перечислите налог, затем отчитайтесь, после отбивайте доначисления, опираясь на указанные выше 6 пунктов.

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Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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