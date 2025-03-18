Отбивайте штраф по совокупности оснований

Суд поддержал компанию, а ИФНС пошла в апелляцию и кассацию, где не нашла поддержки.
Налоговая инспекция оштрафовала компанию по итогам камеральной проверки деклараций, поданных фирмой по налогу на имущество с просрочкой в представлении на 2 года. Штраф составил 427 тыс. и 403 тыс. рублей по каждому решению (деклараций было две), всего 830 тыс.руб.
Компания в попытке снизить сумму штрафа до 5% от суммы уплаченного налога опиралась на такие основания:
нарушение было допущено впервые,
прямого умысла в совершении правонарушения не было,
штраф несоразмерен последствиям нарушения,
неблагоприятных экономических последствий для бюджета нет,
нет необратимого ущерба государству,
факт несвоевременной подачи деклараций был выявлен самим налогоплательщиком.
Инспекция насчитала штраф в размере 30% от суммы налога, указанного в декларации, а компания настаивала на снижении его размера до 5% или вообще 1000 рублей. Суд решил ограничиться 200 тыс. рублей штрафа по каждой декларации.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-277862/2021
Итак: если накосячили впервые и на большую сумму, то сначала перечислите налог, затем отчитайтесь, после отбивайте доначисления, опираясь на указанные выше 6 пунктов.
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