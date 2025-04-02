Самозанятые, фитнес и 29 миллионов налогов в виде доначислений

Сначала расскажу, чем руководствовался суд апелляционной инстанции, поддерживая компанию: договоры с самозанятыми не предполагали подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, предметом договора является результат конкретных работ – проведение с клиентами групповых и персональных тренировок, дисциплинарной ответственности нет, контроля за режимом труда тоже нет, заявлений, приказов тоже нет, записи в трудовые книжки не вносились. То есть как будто судья пошел по пути буквального прочтения закона о самозанятости.

ФНС в своей кассационной жалобе настаивала на том, что договоры направлены на обеспечение деятельности общества в соответствии с его основным видом деятельности, договоры типовые, стоимость услуг самозанятых одинаковая, сами исполнители не смоги пояснить, как складывалось у них ценообразование. Тренеры – ИП не были свободны в выборе клиентов, поскольку могли оказывать тренерские услуги только членам клуба; предприниматели не разрабатывали программы тренировок, не составляли график групповых занятий, не отбирали клиентов для занятий, указанные действия выполняло общество в рамках приобретенных клубных карт; замену тренеров производит также общество, как заказчик услуг, по обращению клиента.

Общая сумма доначислений составила 29 млн. руб.

А что суд?

Условием заключения договора с обществом являлась их регистрация в качестве ИП, для них был установлен испытательный срок, услуги по бухгалтерскому сопровождению для самозанятых оказывал бухгалтер фитнес-клуба. Часть ИП после прекращения сотрудничества с клубом снялась с учета. Клуб обеспечивал обучение тренеров, покупал за свой счет одежду для них, на Авито искали именно сотрудников,

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А53-23387/2023 (Ростовская область)