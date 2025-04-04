В Госдуме попросили поддержать введение оперативной блокировки фальсификата на кассах

Мы создали в России единственную в мире систему маркировки товаров, которая позволяет защищать здоровье нашей нации, вложили в нее огромное количество средств. Она бы могла начать себя окупать, но мы до сих пор ее использовать в полную силу не можем, — считает зампред комитета Госдумы по защите конкуренции, представитель фракции «Единая Россия» Сергей Лисовский.

«Проблема в том, что фальсификат оперативно не блокируется на кассах. В связи с этим депутат подготовил изменения в законодательство, которые уже поддержали Роспотребнадзор и Минпромторг, но Минэкономразвития их не поддерживает. То есть мы создали в России единственную в мире систему маркировки товаров, которая позволяет защищать здоровье нашей нации, вложили в нее огромное количество средств. Она бы могла начать себя окупать, но мы до сих пор ее использовать в полную силу не можем», — пояснил депутат.

Суть предложения Лисовского: наделить представителей Роспотребнадзора правом выносить постановления о запрете или приостановке не соответствующей требованиям продукции.

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