Навязывать покупателям дополнительные товары и услуги теперь нельзя

Например, при продаже авиабилетов и железнодорожных билетов предлагают покупателю добровольно застраховаться или приобрести питание. Для этого продавец проставляет на сайте автоматические отметки («галочки») о согласии на покупку страховки или еды. Чтобы отказаться от дополнительных услуг, покупатель должен снять «галочки». Однако покупатели зачастую не обращают на них внимания и в результате платят за не нужные им услуги. Правительство, в конце декабря 2024 года внеся в Думу соответствующий законопроект, рассчитывает, что новые правила позволят защитить потребителей от подобных недобросовестных действий.

Изменения вносятся в закон о защите прав потребителей. Как именно потребителя защитит закон?

Читаем первоисточник.

1. Продажа дополнительных товаров за отдельную плату осуществляется продавцом исключительно с согласия потребителя.

2. Запрещается навязывание потребителю дополнительных товаров за отдельную плату путем предложения потребителю до заключения договора о приобретении основных товаров приобрести дополнительные товары или заключить иные договоры, приобретение или заключение которых обусловливается обязательностью при приобретении основных товаров, если иное не предусмотрено законом.

3. Потребитель вправе отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров, а если они оплачены, вправе потребовать от продавца возврата уплаченной суммы.

4. Согласие потребителя на приобретение дополнительных товаров за плату оформляется продавцом в письменной форме, если иное не предусмотрено законом.

Обязанность доказать наличие такого согласия или обстоятельства, в силу которого такое согласие не требуется, возлагается на продавца.

5. Проставление продавцом автоматических отметок о согласии потребителя на приобретение дополнительных товаров или выражение продавцом за потребителя такого согласия в ином виде либо формирование продавцом условий, предполагающих изначальное согласие потребителя на приобретение дополнительных товаров, не допускается.

Все пять пунктов относятся не только к товарам, но и к работам и услугам.

Закон принят Думой, он прошел Совет Федерации, ожидается подписание Президентом и присвоение номера документу.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 787328-8

P.S. Пока публикация тихонько сидела в планировщике, документ превратился в закон № 69 от 07.04.2025.