А надо сдавать декларацию по НДС, если в 1-м квартале 2025 года не было базы по налогу?

Надо, Федя, надо.
Не было прихода денег? Декларацию по НДС сдавать.
Не было реализации? Декларацию по НДС сдавать.
А если весь год компания не будет вести деятельность? Тогда тоже сдавать пустую декларацию по НДС?
Не. Можно сделать иначе - можно подать единую упрощенную налоговую декларацию (ЕУД).
ЕУД могут подать юрлица и ИП, которые являются плательщиками налога на прибыль, НДС, УСН, ЕСХН. Вместо отдельных пустых деклараций по всем этим налогам, налогоплательщик может подать ЕУД.
При этом необходимо одновременное соблюдение следующих условий в течение отчетного (налогового) периода:
отсутствие объектов налогообложения;
отсутствие движения по банковским счетам и кассе.
Подать ЕУД можно на бумаге, Почтой с описью вложения или через ЭДО (оператора ТКС или через сервис ФНС «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности»).
Когда подать ЕУД?
1. В отношении налога на прибыль - не позднее 20 числа четвертого месяца, следующего за годом, в котором последний раз было движение по счетам или кассе, имелся объект налогообложения.
2. По другим налогам - не позднее 20 числа первого месяца второго налогового периода, следующего за периодом, в котором в последний раз было движение денежных средств по кассе или счетам, имелся объект налогообложения.
А если только что зарегистрировался?
Для новых ИП и юрлиц иные сроки: не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором прошла их государственная регистрация.
Что будет, если не вовремя подал ЕУД?
Штраф для ИП и организаций – 1 000 руб. и блокировка расчетных счетов.
Начать дискуссию