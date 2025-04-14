А надо сдавать декларацию по НДС, если в 1-м квартале 2025 года не было базы по налогу?

По итогам 2025 года компания-упрощенец сформировала выручку более 60 млн. руб., соответственно, с 1 января 2025 года стала счастливым плательщиком НДС. В 1-м квартале 2025 года не вела деятельность. Надо сдать пустую декларацию по НДС?

Надо, Федя, надо.

Не было прихода денег? Декларацию по НДС сдавать.

Не было реализации? Декларацию по НДС сдавать.

А если весь год компания не будет вести деятельность? Тогда тоже сдавать пустую декларацию по НДС?

Не. Можно сделать иначе - можно подать единую упрощенную налоговую декларацию (ЕУД).

ЕУД могут подать юрлица и ИП, которые являются плательщиками налога на прибыль, НДС, УСН, ЕСХН. Вместо отдельных пустых деклараций по всем этим налогам, налогоплательщик может подать ЕУД.

При этом необходимо одновременное соблюдение следующих условий в течение отчетного (налогового) периода:

отсутствие объектов налогообложения;

отсутствие движения по банковским счетам и кассе.

Подать ЕУД можно на бумаге, Почтой с описью вложения или через ЭДО (оператора ТКС или через сервис ФНС «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности»).

Когда подать ЕУД?

1. В отношении налога на прибыль - не позднее 20 числа четвертого месяца, следующего за годом, в котором последний раз было движение по счетам или кассе, имелся объект налогообложения.

2. По другим налогам - не позднее 20 числа первого месяца второго налогового периода, следующего за периодом, в котором в последний раз было движение денежных средств по кассе или счетам, имелся объект налогообложения.

А если только что зарегистрировался?

Для новых ИП и юрлиц иные сроки: не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором прошла их государственная регистрация.

Что будет, если не вовремя подал ЕУД?

Штраф для ИП и организаций – 1 000 руб. и блокировка расчетных счетов.