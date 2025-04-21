Как столичный суд разнес действия ИФНС № 24 в рамках выездной проверки деятельности налогоплательщика

А что случилось?
Инспекторы сделали вывод о наличии схемы совершения финансово-хозяйственных операций проверяемого налогоплательщика с участием подконтрольного контрагента, которое используется исключительно как звено при построении схемы по получению необоснованной налоговой экономии. Кроме того, ИФНС считает, что сведения в представленных для проверки документах на приобретение продукции производственно-технического назначения спорного поставщика являются недостоверными и не подтверждают действительное совершение хозяйственных операций: товар не поставлялся, основной целью заключения сделок с данным контрагентам являлось получение налоговой экономии.
А что суд?
Первая инстанция: поддержать налогоплательщика.
Вторая инстанция: поддержать налогоплательщика.
Третья инстанция: вернуть дело в первую инстанцию.
Первая инстанция второго круга: поддержать налогоплательщика.
Вторая инстанция второго круга: поддержать налогоплательщика.
Третья инстанция второго круга: поддержать налогоплательщика.
Жесть, конечно.
Итоговые выводы суда. 👇
1. Общество реально осуществляло торговлю товарами производственно-технического назначения.
2. Реальность поставок товара не оспаривается.
3. Претензий со стороны покупателей к налогоплательщику по количеству и качеству поставленного товара нет.
4. Сокрытия выручки проверяемым налогоплательщиком не выявлено.
5. Доля прибыли за проверяемый период составила ориентировочно 5,8 %, но численность сотрудников 26 человек, то есть каждый сотрудник в среднем приносил ежемесячно прибыль 236,6 тыс. руб.
6. Налогоплательщик участвовал в тендерах РЖД, а там не забалуешь.
7. Показатели финансово-хозяйственной деятельности компании не сопоставлены с показателями аналогичных налогоплательщиков. Поэтому «вывод о минимальности сумм налогооблагаемой прибыли является ничем не обоснованным предположением налогового органа, не выдерживает критического анализа и не соответствует требованиям НК РФ о порядке доказывания факта совершения налогового правонарушения».
8. Нарушений налогового законодательства при начислении зарплаты, в том числе серых схем, проверкой не выявлено.
9. Спорный поставщик является не единственным поставщиком организации.
10. Фактов накопления товара, купленного у спорного поставщика, на складах проверяемой организации не обнаружено, просроченной дебиторки/кредиторки в адрес спорного поставщика у проверяемой организации тоже не выявлено.
Дальше – круче.
11. Проверяющие фактически самоустранились от выявления предприятий или организаций, у которых общество могло бы приобретать продукцию по ценам, значительно отличающимся в меньшую сторону от тех цен, по которым эта продукция приобреталась у спорной компании. Уклонение налогового органа от выяснения различия действительных цен приобретения у спорного поставщика от цен других поставщиков не позволило провести соответствующую налоговую реконструкцию по выяснению действительных налоговых обязательств проверяемого налогоплательщика.
💡 Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-141352/2022 (Москва)
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