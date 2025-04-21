Как столичный суд разнес действия ИФНС № 24 в рамках выездной проверки деятельности налогоплательщика

А что случилось?

Инспекторы сделали вывод о наличии схемы совершения финансово-хозяйственных операций проверяемого налогоплательщика с участием подконтрольного контрагента, которое используется исключительно как звено при построении схемы по получению необоснованной налоговой экономии. Кроме того, ИФНС считает, что сведения в представленных для проверки документах на приобретение продукции производственно-технического назначения спорного поставщика являются недостоверными и не подтверждают действительное совершение хозяйственных операций: товар не поставлялся, основной целью заключения сделок с данным контрагентам являлось получение налоговой экономии.

А что суд?

Первая инстанция: поддержать налогоплательщика.

Вторая инстанция: поддержать налогоплательщика.

Третья инстанция: вернуть дело в первую инстанцию.

Первая инстанция второго круга: поддержать налогоплательщика.

Вторая инстанция второго круга: поддержать налогоплательщика.

Третья инстанция второго круга: поддержать налогоплательщика.

Жесть, конечно.

Итоговые выводы суда. 👇

1. Общество реально осуществляло торговлю товарами производственно-технического назначения.

2. Реальность поставок товара не оспаривается.

3. Претензий со стороны покупателей к налогоплательщику по количеству и качеству поставленного товара нет.

4. Сокрытия выручки проверяемым налогоплательщиком не выявлено.

5. Доля прибыли за проверяемый период составила ориентировочно 5,8 %, но численность сотрудников 26 человек, то есть каждый сотрудник в среднем приносил ежемесячно прибыль 236,6 тыс. руб.

6. Налогоплательщик участвовал в тендерах РЖД, а там не забалуешь.

7. Показатели финансово-хозяйственной деятельности компании не сопоставлены с показателями аналогичных налогоплательщиков. Поэтому «вывод о минимальности сумм налогооблагаемой прибыли является ничем не обоснованным предположением налогового органа, не выдерживает критического анализа и не соответствует требованиям НК РФ о порядке доказывания факта совершения налогового правонарушения».

8. Нарушений налогового законодательства при начислении зарплаты, в том числе серых схем, проверкой не выявлено.

9. Спорный поставщик является не единственным поставщиком организации.

10. Фактов накопления товара, купленного у спорного поставщика, на складах проверяемой организации не обнаружено, просроченной дебиторки/кредиторки в адрес спорного поставщика у проверяемой организации тоже не выявлено.

Дальше – круче.

11. Проверяющие фактически самоустранились от выявления предприятий или организаций, у которых общество могло бы приобретать продукцию по ценам, значительно отличающимся в меньшую сторону от тех цен, по которым эта продукция приобреталась у спорной компании. Уклонение налогового органа от выяснения различия действительных цен приобретения у спорного поставщика от цен других поставщиков не позволило провести соответствующую налоговую реконструкцию по выяснению действительных налоговых обязательств проверяемого налогоплательщика.

💡 Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-141352/2022 (Москва)