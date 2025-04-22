При каких условиях можно уменьшить налог, если контрагент нарушил договорные отношения?

Когда вы давите на своего главбуха по поводу того, почему он не принимает к учету те или иные расходы, вы, возможно, не только ему в моменте делаете плохо, но и себе в будущем.

Перед тем, как показать свой напор, выучите как мантру признаки, которые помогут вам самому найти указание на то, что расходы, которые вы понесли, могут без негативных для компании и вашего личного (здесь я про субсидиарную ответственность) кошелька последствий уменьшить сумму налога.

Когда мы говорим о расходах, всегда вспоминаем главу 25 Налогового кодекса. Каким бы он, кодекс, кривым и косым ни был, мы не можем принимать в расходы, уменьшающие налог, всё подряд, ибо:

расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) компанией, под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме, расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, для целей налогообложения прибыли в составе расходов признаются любые расходы компании, соответствующие требованиям статьи 252 НК РФ и не поименованные в статье 270 НК РФ.

А теперь по сути заголовка: в статье 270 кодекса не указаны в качестве неучитываемых расходов расходы, произведенные компанией по договору, в случае если контрагентом нарушаются договорные отношения.

Это будет внереализационными расходами, к которым относятся затраты на аннулированные производственные заказы, а также затраты на производство, не давшие продукции.

Учет таких расходов осуществляется на основании актов, утвержденных руководителем или уполномоченным им лицом, в размере прямых затрат.

Сумма расходов по акту должна быть подтверждена первичными документами, оформленными надлежащим образом в соответствии с установленными требованиями.

Обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях компании получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской деятельности.

Учитывая изложенное, при соблюдении компанией указанных выше условий расходы могут быть учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

💡Подготовлено с использованием письма Минфина от 23.03.2021 № 03-03-06/1/20579