ЦОК МК 24.04 Мобильный
Наталья Горячая
Учет расходов

При каких условиях можно уменьшить налог, если контрагент нарушил договорные отношения?

Когда вы давите на своего главбуха по поводу того, почему он не принимает к учету те или иные расходы, вы, возможно, не только ему в моменте делаете плохо, но и себе в будущем.

Перед тем, как показать свой напор, выучите как мантру признаки, которые помогут вам самому найти указание на то, что расходы, которые вы понесли, могут без негативных для компании и вашего личного (здесь я про субсидиарную ответственность) кошелька последствий уменьшить сумму налога.

Когда мы говорим о расходах, всегда вспоминаем главу 25 Налогового кодекса. Каким бы он, кодекс, кривым и косым ни был, мы не можем принимать в расходы, уменьшающие налог, всё подряд, ибо:

  1. расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) компанией,

  2. под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме,

  3. расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода,

  4. для целей налогообложения прибыли в составе расходов признаются любые расходы компании, соответствующие требованиям статьи 252 НК РФ и не поименованные в статье 270 НК РФ.

А теперь по сути заголовка: в статье 270 кодекса не указаны в качестве неучитываемых расходов расходы, произведенные компанией по договору, в случае если контрагентом нарушаются договорные отношения.

Это будет внереализационными расходами, к которым относятся затраты на аннулированные производственные заказы, а также затраты на производство, не давшие продукции.

Учет таких расходов осуществляется на основании актов, утвержденных руководителем или уполномоченным им лицом, в размере прямых затрат.

Сумма расходов по акту должна быть подтверждена первичными документами, оформленными надлежащим образом в соответствии с установленными требованиями.

Обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях компании получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской деятельности.

Учитывая изложенное, при соблюдении компанией указанных выше условий расходы могут быть учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

💡Подготовлено с использованием письма Минфина от 23.03.2021 № 03-03-06/1/20579

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Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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