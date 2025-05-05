По просьбам бизнеса: ФНС займется оценкой финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц

Обществу очень нужна оценка предпринимателей, она влияет на качество принятия решений, анализа и прогнозирования экономических показателей как государственными органами, так и самими экономическими субъектами. Почему бы эту работу не поручить ФНС?

С 15 марта 2023 г. в рамках проведения эксперимента по апробации сервиса начал функционировать "Сервис оценки юридических лиц". Стабильная работа сервиса и заинтересованность хозяйствующих субъектов в его реализации были подтверждены в ходе апробации.

Сервис оценки юридических лиц доступен для всех компаний, соответственно, каждому юридическому лицу заранее известен результат оценки его финансово-хозяйственного состояния. В качестве защиты интересов юридических лиц в случае несогласия организаций с рассчитанными данными на сервисе оценки ФНС России предусмотрена возможность направить запрос на корректировку в свободной форме с приложением документов, подтверждающих необходимость корректировки, с последующим получением новой выписки с корректными данными.

С марта 2023 г. по сентябрь 2024 г. сервисом воспользовались более 63 тысяч юридических лиц. Результаты работы сервиса оценки юридических лиц используются предприятиями в рамках преддоговорных проверок контрагентов и при проведении закупочных процедур.

Интересно, а можно ли будет результатами оценки подтвердить своё право на работу со спорным поставщиком? Может, именно такой выписки будет достаточно для того, чтобы подтвердить, что должную осмотрительность предприниматель соблюдал? А если оценка, сделанная сервисом ФНС, ошибочна? А если она не объективна? Если она нацелена только на оценку способности компании платить налоги и делается это по совокупности признаков, которые интересны налоговому органу, но не интересны пользователю, то есть нам? Это будет оценочное суждение глазами фискальной службы, игнорировать которое будет просто невозможно?

По результатам анализа будет делаться вывод о соответствии либо несоответствии показателей бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций и иных сведений о юридическом лице, имеющихся у ФНС, критериям, содержащимся в составе методик проведения такого анализа.

Этот результат будет выдаваться налогоплательщику. Методика оценки будет утверждаться самой ФНС. Если вы не согласны с результатами анализа, у вас есть 5 дней на подачу заявления. ФНС в этом случае рассмотрит документы в течение 5 дней и даст повторную выписку.

💡Для любителей почитать первоисточник: законопроект № 909036-8