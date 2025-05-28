Из зала суда: не всякая субсидия — доход

Компания занималась грузовыми перевозками, применяя УСН 6%. В период с 24 февраля 2022 г. по 25 апреля 2022 г. общество совершало перевозку грузов в международном сообщении через территорию Украины.

Три автомобиля с грузом были задержаны на территории Украины, в связи с чем общество обратилось в СК РФ с заявлением. В июне того же года транспорт был снят с учета. Между Минтрансом и обществом в декабре 2022 года было заключено соглашение, по условиям которого из федерального бюджета компании выплачена субсидия в размере 34.2 млн.руб. Деньги были перечислены, использованы по назначению.

В ходе камеральной проверки декларации за 2022 год ИФНС обнаружила, что общество не включила субсидию в доходы, подлежащие обложению УСН. Управление ФНС по региону решение инспекции о доначислении налога осталось без изменения. Общество обратилось в суд, где ему трижды было отказано: субсидия выплачена в целях возмещения недополученных доходов, поэтому её надо обложить налогом, и режим налогообложения надо было тщательнее выбирать, чтобы признать субсидию расходом, на которой можно было бы уменьшить базу по налогу.

Дело дошло до Верховного суда.

1. Посредством предоставления (выделения) субсидий государство оказывает финансовую поддержку хозяйствующим субъектам в виде предоставления денежных средств на безвозмездной и безвозвратной основе в тех случаях, когда это необходимо для решения публично значимых задач.

2. Доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.

3. Упрощенка предполагает обложение дохода, определяемого в порядке, установленном для налога на прибыль, т.е. с экономической выгоды.

4. Получение налогоплательщиком из бюджета субсидии на компенсацию убытков, причиненных незаконным изъятием имущества перевозчика на территории недружественного иностранного государства, не образует доход в значении этого понятия, придаваемом ему совокупностью положений глав 25 и 26.2 НК РФ.

5. Установление виновников изъятия и предъявление к ним требования о возмещении ущерба затруднено или невозможно, а получатель субсидии не учитывает расходы в силу применения УСН 6%.

6. Избрание налогоплательщиком при исчислении налога по УСН 6% и, как следствие, невозможность признания убытков в качестве внереализационных расходов, тем не менее, вопреки выводу судов, не влечет для такого налогоплательщика возникновение внереализационного дохода в результате получения субсидии в целях возмещения причиненного ущерба.

7. Иной подход привел бы к изъятию в бюджет части субсидии, то есть к обложении налогом убытков, полученных налогоплательщиком, что и не соответствует целям субсидии, и противоречит смыслу обложения налогом доходов.

Итог: требование общества удовлетворить.

💡 Для любителей почитать первоисточник: Дело № А09-12215/2023