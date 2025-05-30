Не всегда для обработки персональных данных нужно согласие субъекта

Бухгалтер без согласия физлица осуществила обработку персональных данных в виде копирования паспортов при обращении в организацию за получением справки с места жительства.

Эти обстоятельства послужили основанием для составления в отношения организации протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ. Далее последовал суд.

При рассмотрении данного дела судьей было установлено, что снятие копий с паспортов указанных лиц, было осуществлено бухгалтером с целью подготовки искового заявления о взыскании задолженности за оказанные им коммунальные услуги, что в соответствии с законом о защите персональных данных не требовало получения согласия на обработку персональных данных.

Указанные обстоятельства позволили судье прийти к выводу об отсутствии события административного правонарушения.

Вышестоящие суды согласились с выводами суда первой инстанции, поскольку персональные данные собственников и нанимателей жилых помещений, а также членов их семей, необходимы управляющей организации для выполнения ею обязанности по договору управления многоквартирным домом, в связи с чем согласие субъектов персональных данных на их обработку не требуется.

💡Для любителей почитать первоисточник: Постановление 8-го КСОЮ от 05.11.2024 № 16-6510/2024