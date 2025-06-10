«Вы утратили доверие, ибо не отчитались за полученные деньги»

Уволить сотрудника можно по разным причинам. Сегодня поговорим об утрате доверия. Трудовой кодекс содержит п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ: увольнение в связи с утратой доверия.

Бывают ситуации, когда для исполнения трудовых обязанностей сотруднику на основании его заявления вы перечисляете денежные средства на его карту на хозяйственные нужды.

По должностной инструкции сотруднику надлежит отчитываться перед руководителем компании за потраченные средства, предоставив оправдательные документы.

Если сотрудник в указанный в инструкции срок не предоставил отчет, то за этим должно следовать служебное расследование, затем объяснение сотрудника, а следом - дисциплинарное взыскание в виде увольнения за утрату доверия.

Ведь отсутствие отчетности и нецелевое использование денежных средств сотрудником дают основание для утраты к нему доверия.

Важно помнить: для увольнения по такой статье используйте процедуру, предусмотренную ст. 193 ТК РФ. Она должна быть соблюдена полностью и вовремя.

Ну и самое неприятное: увольнение по такому основанию не освобождает нас как работодателя от обязанности начислить страховые взносы на всю сумму оставшихся под отчетом средств, и удержать и перечислить НДФЛ. Ведь тогда эти невозвращенные деньги станут доходом работника.