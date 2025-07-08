ЦОК Общая ПРОФК 07.07 Мобильный (1)
Наталья Горячая
Трудовое право

Можно ли направлять расчетные листки сотрудникам через специальные терминалы?

Работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы (предоставлять расчетный листок).

Будет ли являться нарушением извещение работников о составных частях заработной платы в виде размещения этой информации в личном кабинете работника, доступ к которому он получает через специально установленные на территории предприятия терминалы с возможностью распечатывания расчетного листка?

Так делать нельзя. Расчетные листки должны либо выдаваться работникам на руки, либо направляться им на электронную почту. Других опций у нас нет.

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Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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