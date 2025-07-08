Можно ли направлять расчетные листки сотрудникам через специальные терминалы?

Будет ли являться нарушением извещение работников о составных частях заработной платы в виде размещения этой информации в личном кабинете работника, доступ к которому он получает через специально установленные на территории предприятия терминалы с возможностью распечатывания расчетного листка?

Так делать нельзя. Расчетные листки должны либо выдаваться работникам на руки, либо направляться им на электронную почту. Других опций у нас нет.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь