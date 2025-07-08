Подписаться Можно ли наказать сотрудника за невыполнение плана продаж? Можно. Но есть нюанс.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудника по его вине возложенных на него трудовых обязанностей работодатель вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание;

выговор;

увольнение (с оговорками). Работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание за невыполнение плана продаж при одновременном соблюдении следующих условий: 1) выполнение плана продаж предусмотрено трудовым договором и (или) должностной инструкцией; 2) сотрудник не выполнил план продаж по неуважительным причинам.