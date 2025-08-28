Специфика деятельности компаний в группе поможет отбиться от обвинения в дроблении
Остальное ушло в суд.
Организация создана в 2005 году, основной вид деятельности – перевозки грузов. Владелец этого ООО имел в собственности землю, на которой находилась стоянка и здание диспетчерской. На той же земле осуществляли деятельность спорные 2 юрлица. Общество применяло ОСН (логистика) и ЕНВД (стоянка) до 2018 года. Одно из спорных юрлиц было зарегистрировано в 2005 году, учредитель и руководитель – тот же, применяло УСН по 2014 год и ЕНВД.
Что случилось?
По мнению инспекции, «дробление бизнеса» в рассматриваемом случае выражено в оплате одним физическим лицом - водителем АТС одномоментно, в одном месте наличными денежными средствами за услуги логистического и диспетчерского сопровождения, автостоянки и услуг ГЛОНАСС, с разделением полученной суммы по секциям. Инспекцией обществу фактически предъявлено:
искусственное разделение одного бизнеса между тремя участниками;
неправомерное применение ЕНВД по виду деятельности «стоянка» на том основании, что фактический вид деятельности не подпадал под это определение.
Признаки дробления, которые ИФНС увидела в деятельности трех организаций:
взаимозависимость организаций;
совместительство управленческим персоналом;
наличие общего поручителя по кредитным соглашениям;
нахождение по одному юридическому адресу и под одной вывеской;
обладание общим телефоном и электронным адресом, наличие доступа в Интернет с одного WF-роутера.
А что суд?
О том, что решил суд, причем для этого решения обществу пришлось пройти два круга, читайте здесь
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А32-43338/2022
