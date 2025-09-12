О дроблении в торговле через маркетплейсы

Прет-колосится онлайн-торговля, а вместе с этим развитием у предпринимателей могут возникнуть те же проблемы, что и у тех, кто занимает нишу офлайн-торговли.

Если у «живых» магазинов проблема заключается в том, что владельцев обвиняют в дроблении по количеству магазинов (или иных точек продаж), то юрлицо или ИП, занимающееся торговлей через маркетплейс, может столкнуться с необходимостью прекращения деятельности по одному субъекту с одновременным созданием другого.

И причина, по которой предприниматель не хочет уходить на общую систему налогообложения, заключается зачастую в невозможности получения вычета по НДС на закупленный товар.

Ведь если вы купили товар для последующей перепродажи на каком-либо рынке или в онлайн-магазине, торгующем на весь мир, то входной НДС вы не получите. Поэтому при приближении лимита выручки ничего другого не остается, как прекратить работу по одному юрлицу (или ИП), и, зарегистрировав еще одно ИП на жену (тёщу, детей, бабушку), продолжать работать уже от его лица. И какая в этом случае может быть деловая цель? Сложно с формулировкой, не правда ли?

Ведь бухгалтер будет тот же, сотрудники перекочуют из одного ИП в другое (или из одной организации в другую), товар будет продаваться тот же, а у первого юрлица (или ИП) вдруг прекратится деятельность.

Так как же быть?

Один IP-адрес и одинаковые фамилии – это первое, что бросается в глаза налоговикам. Ведь чтобы понять, что ваши 3 компании торгуют одним и тем же товаром, им надо залезть внутрь, а адреса компьютеров и инициалы владельцев компании – это то, что на поверхности и то, с чем всё начинается (ну, если не настучал никто из доброжелателей, конечно). Анализ следующего уровня – это сопоставление значений в декларациях. Если в выявленной на первом этапе анализа группе компаний все или несколько из них приближаются к лимиту выручки по спецрежиму, то происходит погружение в сотрудников: было ли перетекание из одной структуры в другую, есть ли совместители, каково их общее количество на всю группу. После вызывают свидетелей на допросы, затем предлагают руководителю флагмана посетить ИФНС на предмет понуждения к добровольному переходу на общую систему налогообложения с уплатой налогов, которые сам же предприниматель и пересчитает. Если уговоры не помогают, то пересчетом уже занимается сама ФНС.

Если у вас есть подозрения в том, что ваш бизнес очень похож на это самое дробление, то ответьте себе на следующие вопросы:

пересекаются ли платежи между компаниями (ИП) группы, есть ли платежи друг за друга, займы, перетекание наличных, снятых со счета одной компании (ИП), на счет другой, все ли сотрудники знают о том, у кого работают, кто их руководитель, чем занимается компания (работодатель), ведется ли деятельность каждого члена группы самостоятельно (платежки подписывает руководитель компании, отчетность подписывается им же, он знает поставщиков товара), владелец компании, чья фамилия указана в ЕГЮРЛ, (или ИП) как-то изменил свое материальное положение после того, как стал таковым? Или он сидит на даче и капусту выращивает, пока вы как бенефициар торгуете от его имени на маркетплейсе?

Являются ли эти четыре вопроса исчерпывающими для принятия решения о возможности разделения бизнеса на несколько юрлиц (ИП)? Нет.

Но это – база для тех, кто хочет делать свой бизнес и не доплачивать за то, чего по закону нет, но в реальности имеется. Да, в НК РФ нет ничего про дробление. Зато суды завалены заявлениями с требованием о признании решения налогового органа незаконным. Да, инспекции притянут за уши ваши операции к своим же методическим указаниям по выявлению лиц, занимающихся искусственным дроблением. У них нет цели разобраться. У них есть цель доначислить по совокупности формальных признаков.

