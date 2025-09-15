Раздумываете над переводом деятельности на новое лицо? Почитайте сначала пункт 3 статьи 45 НК РФ

Если вы думаете о том, чтобы ООО 1 заменить на ООО 2 ввиду того, что ООО 1 «немножечко запачкано и вот-вот может нагрянуть выездная проверка, то этот рассказ для вас.

В отношении проверяемого налогоплательщика было открыто дело о банкротстве. А до того по итогам мероприятий налогового контроля были предприняты меры по принудительному взысканию доначисленных налогов. Контролирующие налогоплательщика лица были привлечены к субсидиарной ответственности по налоговым обязательствам общества, что не помешало суду взыскать эти налоги с зависимого лица в порядке ст. 45 НК РФ.

А что случилось?

Просто после начала выездной налоговой проверки проверяемое общество перевело бизнес на другое юрлицо. Налоговая инспекция установила этот факт и обратилась в суд о признании в порядке п. 3 ст. 45 НК РФ налогоплательщика и третьего лица зависимыми лицами и о взыскании с новой компании задолженности проверяемой по налогам. Пеню, кстати, тоже включили в требование.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А52-1739/2024

