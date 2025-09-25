Налоговый ликбез: налог на добавленную стоимость

Этот налог — один из самых сложных для понимания не только начинающими предпринимателями.

Часть 1

Зачастую с круглыми глазами про НДС слушают и матёрые руководители. Ведь то, что нам не очень понятно с первого раза, мы вымещаем куда-то на чердак своего мозга и лишь сдвинув брови, сощурив глаза и неоднократно повторив что-то все же из ранее отвергнутого, пропускаем внутрь, в комод своих знаний.

Базовый механизм действия НДС все же прост: на любую продажу как продавец вы накручиваете свою наценку.

И 20% на этой наценки вы платите в бюджет.

Когда покупатель выступает дальше как продавец, он тоже накручивает свою наценку и сверху - НДС. Разница между этими двумя величинами и уплачивается в бюджет.

Считается, что плательщиками НДС являются юрлица и ИП, которые производят, реализуют, импортируют, экспортируют товары, оказывают услуги, выполняют работы.

Однако реальным плательщиком этого налога все же является… конечный потребитель. Ибо бизнес платит налог со свой части (разницу между тем, что продал, и тем, что купил), а потребитель платит продавцу всю сумму НДС. Только мы как потребители этого налога не видим. В Канаде, например, цена товара в магазине указана без НДС. И лишь на кассе вы узнаёте, что заплатите на 5-15 % больше. Налог называется по-другому, но суть его близка к нашему НДС.

Теперь разберемся с примерами

Компания «Тюльпан» покупает материалы за 100 рублей и, поскольку его поставщик является плательщиком НДС, платит сверх этой цены еще 20%, то есть в итоге платит 120 рублей.

Этот же «Тульпан» из материалов сделал стул и продаёт его за 300 рублей, однако сверху прикрутит еще положенные 20% НДС и тогда итоговая цена для покупателя будет уже 360 рублей.

В бюджет перечислится разница между 60 и 20 рублями, то есть 40 рублей.

Именно в этом и состоит суть понятия "косвенный налог": когда мы "пуляем" между собой этот НДС как покупатели и продавцы, и лишь разницу между входящим НДС (в нашем примере 20 руб.) и исходящим (в нашем примере 60 руб.) мы заплатим в бюджет в виде налога (в нашем примере 40 рублей).

Вся тяжесть налогового бремени ложится на последнего в цепочке покупателя, т.к. он платит своему продавцу 60 рублей того самого налога. Только вот получателем этого налога является не государство, а продавец, который часть этого НДС «откусит» в виде вычета (20 рублей) и заплатит 40 руб. из этих 60 руб. в бюджет. Поставщик материалов заплатит 20 руб., если у него не будет своих вычетов по этому налогу. В общем, круговорот НДС в природе получается.

