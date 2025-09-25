Налоговый ликбез: Налог на добавленную стоимость. Часть 2

Этот налог — один из самых сложных для понимания не только начинающими предпринимателями. Именно поэтому нас с вами вызывают на комиссии по расхождениям в НДС, просят (или требуют) уплатить за вашего поставщика НДС, который тот почему-то не уплатил в бюджет.

И бесконечные НДС-ные разрывы, которые красятся в специальном программном обеспечении ФНС желтым цветом, представляют собой явную угрозу для бизнеса.

Но мы сейчас не про желтизну, а про налог.

Почему я говорю о том, что НДС ложится на плечи конечного потребителя?

Смотрите:

👉 20 руб. производитель стульев заплатил поставщику материалов,

👉 40 руб. производитель заплатил налога в бюджет,

👉 60 руб. заплатил Петя, пришедший в магазин за стулом.

Вся тяжесть налога ложится на последнего в цепочке покупателя, который платит полную сумму налога и ничего не может возместить. Ага, вы же не требуете у государства после покупки булки вернуть вам НДС?

Увы, принятие понятия "косвенность" НДС - не самое сложное что может быть в жизни предпринимателя.

Зачастую компании вообще выживают лишь за счет того, что "играют" с НДС, ибо та самая наценка, о которой я говорила в самом начале, настолько мала, что при работе в белую не покрывает расходы, связанные с оплатой труда сотрудников, налогов с ФОТ, аренды, электричества, газа и что там нужно еще для того, чтобы бизнес стоял на ногах.

Не говоря уже о том, что владельцы бизнеса хотят не просто наблюдать за процессом, а все же получать доход от деятельности, которую они осуществляют.

Вот и получается, что движение денег идёт у одних, а налог платит другие. И плательщиками налога являются юрлица и ИП, а фактически уплачивают его - конкретный Петя. Конечно, речь идет не о физичеком перечислении 60 руб. в казну страны тем самым Петей, купившим стул, а о самом принципе - в стоимости стула, равной 360 рублей, "сидит" НДС 60 руб., который в составе 20 и 40 руб. платят в бюджет поставщик и производитель.

Печаль всей этой истории с НДС в том, что им очень сложно управлять. Я про денежный поток.

Если вы Пете продали стул с отсрочкой платежа в надежде на лояльность Пети, то 28 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, когда ваша сделка состоялась, вы должны свои 40 руб. (или 1/3 от них ежемесячно в течение следующего квартала) уплатить в бюджет.

А откуда их взять?

Кредитоваться? или факторинг?

#мспживи