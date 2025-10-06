НДС обложат операции, связанные с ввозом товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами посредством электронных торговых площадок
Сумма налога будет исчисляться налоговыми агентами. Размер налога такой:
в 2027 году – 5 %;
в 2028 году – 10%;
в 2029 году – 15%;
начиная с 2030 года – 20 %.
Платить налог надо до 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Иностранные продавцы, иностранные торговые площадки будут подавать налоговую декларацию по НДС, к которой надо приложить реестр, содержащий сведения из деклараций на товары электронной торговли.
Если законопроект будет принят, он вступит в силу через месяц после официального опубликования.
💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона, id проекта 160908
