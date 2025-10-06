НДС обложат операции, связанные с ввозом товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами посредством электронных торговых площадок

Для этого внесут изменения в статью 150 НК РФ и не только. Также налоговый кодекс дополнят двумя статьями, которые описывают особенности исчисления и уплаты НДС при ввозе на территорию РФ товаров, приобретенных физлицами посредством электронных торговых площадок.

Сумма налога будет исчисляться налоговыми агентами. Размер налога такой:

в 2027 году – 5 %;

в 2028 году – 10%;

в 2029 году – 15%;

начиная с 2030 года – 20 %.

Платить налог надо до 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Иностранные продавцы, иностранные торговые площадки будут подавать налоговую декларацию по НДС, к которой надо приложить реестр, содержащий сведения из деклараций на товары электронной торговли.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу через месяц после официального опубликования.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона, id проекта 160908

#мспживи