«Шведский стол» требует НДФЛ

Компания заключила договор на организацию питания для своих сотрудников. Обеспечивая питание, организация не удерживала и не перечисляла НДФЛ с сумм расходов на оплату услуг предприятия общепита, ибо питание было организовано по системе «шведский стол».

Сотрудники общества получали питание в объеме, определенном не работодателем, а самостоятельно. Таким образом, питание, по мнению налогоплательщика, не является объектом обложения страховыми взносами и НДФЛ, поскольку полученная физлицами выгода обезличена и не может быть определена в отношении каждого получателя.

Но по результатам камеральной проверки ИФНС предложила исчислить НДФЛ и перечислить его в бюджет.

А что суд?

Первая инстанция: организация могла сделать расчет стоимости питания на одного работника и вести ежедневный персональный учет дохода, полученного сотрудником.

Вторая инстанция: оплата питания осуществлялась по системе «шведский стол», при которой точную стоимость обеда каждого сотрудника определить невозможно.

Третья инстанция: в целях выполнения налоговым агентом своих обязанностей организация должна принимать все возможные меры по оценке и учету экономической выгоды, получаемой физическими лицами. Компания должна была обеспечить расчет выгоды, получаемой каждым сотрудником.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А56-57278/2024 (октябрь 2025, г. Санкт-Петербург).

Или считайте выгоду каждого сотрудника, или не применяйте систему питания «шведский стол», чтобы работу по расчету стоимости котлет, картошки и булочек упростить и сделать неизбежной уплату страховых взносов и НДФЛ с выгоды каждого сотрудника, который обедает 5 дней в неделю, 22 дня в месяц.

#мспживи