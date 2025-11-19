Штрафы за НВОС повысят в несколько раз

Правительство предложило ужесточить административную ответственность за нарушения, связанные с негативным воздействием на окружающую среду. Например, если организация не внесет плату за НВОС или не сдаст декларацию, ей прилетит штраф до 400 тыс. руб. (сейчас максимум 200 тыс. руб.).

Как сейчас?

за несвоевременную сдачу декларации о плате за НВОС штраф составляет для руководителей — от 10 000 до 30 000 руб.; для организаций — от 50 000 до 200 000 руб.,

за просрочку платежа штраф составляет для руководителей — от 3 000 до 6 000 руб.; для организаций — от 50 000 до 100 000 руб.



Как будет?

Пример: за несвоевременную отправку декларации или указание в ней неполных/недостоверных сведений прилетит штраф

для должностных лиц — от 20 000 до 60 000 руб.;

для ИП — от 50 000 до 200 000 руб.;

для организаций — от 100 000 до 400 000 руб. (здесь, например, при повторном нарушении сумма штрафа увеличивается— от 400 000 до 800 000 руб.).

💡Для любителей почитать первоисточник здесь

#мспживи