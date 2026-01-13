Чем отличается сервис самозанятого от работы по найму?
1. Отношения с самозанятыми отличаются от трудовых наличием в результате актов, товарных накладных и иных передаточных документов при работе с первыми, и формализованными актами (трудовыми договорами, штатным расписанием, приказами и т.п.) с другими.
2. Должны быть фактически установлены трудовые отношения с сотрудниками и гражданско-правовые отношения с самозанятыми.
Иными словами, в ваших отношениях должны быть два базовых признака: документ и факт. Если документ указывает на самозанятость подрядчика, а по факту он – сотрудник, то это будет схема, указывающая на уход от налогов и взносов. Если факт указывает на самозанятость, а документ указывает на трудовые отношения, то вряд ли кто-то будет доламываться до вас, что вы вместо 40% налогов и взносов платите только 6% с дохода самозанятого. Инспекция всегда ищет где больше.
Ну и еще раз: какими бы замечательными не были бы документально оформлены ваши отношения с самозанятым, вас как схемотехника спалит именно он и другие ваши сотрудники, которых допросит ФНС при желании.
Если между вами и самозанятым нет признаков трудовых отношений, то даже услуги по вождению авто такой самозанятый может вам оказывать. Да, останется лишь легенду придумать, оформить ее документально и удержать её в глазах фискальных органов.
💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина за № 03-11-11/98272 от 03.12.2021
Стоит ли вообще бояться работать с самозанятыми?
Для меня этот вопрос странный. Если такой вопрос у вас возник, то давайте я усилю: а стоит ли бояться заключать договор с юрлицом? Или вместо юрлица-подрядчика или поставщика надо взять на работу сотрудника? Ну вот зачем заключать договор с юрлицом на поставку чего-нибудь или оказание каких-то услуг, если можно взять на работу сотрудника? Вот, то-то же.
Вывод прост: если работа с самозанятым является естественным продолжением вашей деятельности, то такой вопрос «бояться или нет» у вас даже не возникнет. Вы просто заключаете договор, получаете услуги, работы или продукцию, подписываете акт или накладную, оплачиваете, получаете чек и в ответ на требование ИФНС спокойно прикладываете всё полученные и подписанные сторонами отношений документы. Хотелось бы, конечно, чтобы ФНС не присылала требования, чтобы не отвлекаться на них. Но это уже другая история.
