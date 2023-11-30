Сравнение видов упрощенки по налоговой нагрузке в 2024. Забирайте таблицу

Мы обновили нашу гугл-таблицу Сравнение видов УСН с учетом всех изменений, которые вступают в силу в 2024 году: новый МРОТ, новые лимиты по УСН и т.д.
С помощью этой таблицы, подставляя свои данные о доходах, расходах, числе работников и уровне их зарплаты, можно сравнить по налоговой нагрузке разные виды упрощенной системы налогообложения:
УСН с дохода;
УСН с дохода за минусом расхода;
АУСН с дохода;
АУСН с дохода за минусом расхода.
Отдельно реализовано сравнение нагрузки для ИП и для ООО.
Напомним, что АУСН могут применять только налогоплательщики Москвы, Московской области, Калужской области и Татарстана.
Если вы можете применять автоматизированную систему налогообложения — используйте листы 1 и 3. Если нет — листы 2 и 4.
PS: если найдёте косяк в расчётах — напишите нам обязательно!
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