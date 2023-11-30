Сравнение видов упрощенки по налоговой нагрузке в 2024. Забирайте таблицу

С помощью этой Гугл-таблицы вы сможете решить, надо ли вам сменить систему налогообложения с 2024 года.

Мы обновили нашу гугл-таблицу Сравнение видов УСН с учетом всех изменений, которые вступают в силу в 2024 году: новый МРОТ, новые лимиты по УСН и т.д.

С помощью этой таблицы, подставляя свои данные о доходах, расходах, числе работников и уровне их зарплаты, можно сравнить по налоговой нагрузке разные виды упрощенной системы налогообложения:

УСН с дохода;

УСН с дохода за минусом расхода;

АУСН с дохода;

АУСН с дохода за минусом расхода.

Отдельно реализовано сравнение нагрузки для ИП и для ООО.

Напомним, что АУСН могут применять только налогоплательщики Москвы, Московской области, Калужской области и Татарстана.

Если вы можете применять автоматизированную систему налогообложения — используйте листы 1 и 3. Если нет — листы 2 и 4.

PS: если найдёте косяк в расчётах — напишите нам обязательно!

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