УСН с НДС: как зависит льгота от выручки по годам?

Один из частых вопросов по будущему НДС для упрощёнцев: “Как зависит освобождение от НДС при УСН от выручки в течение нескольких лет?”



Ответ, на самом деле, довольно простой: наличие льготы в каждом году зависит только от выручки за предшествующий год. И даже если будет выбран вариант уплаты НДС по пониженным ставкам (5/7% без вычетов), который нужно применять 12 налоговых периодов (36 мес.), то он не распространяется на те годы, в которые налогоплательщик будет освобождён от НДС из-за того, что выручка в предшествующем году менее 60 млн. руб.



Для наглядности свели в таблицу все возможные варианты освобождения упрощёнцев от НДС в зависимости от выручки по годам.

Не стали рассматривать варианты с превышением 250 и 450 млн. руб., полагаем там всё и так понятно. Если нет — пишите в комментариях свои вопросы.

Освобождение от НДС при УСН в зависимости от выручки в разные годы

Примечания:

- при совмещении систем налогообложения выручка считается в сумме по обеим системам;

- выручка считается по правилам той системы, которая применяется в году подсчёта;

- при ПСН учитывается фактическая выручка, а не потенциальный доход.