Прочитала очередную статью о том как роботы заменят бухгалтеров. На этот раз от @ToT :

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И я думаю, что все не так однозначно.

Да, мы изучаем программные продукты и принципы их работы, но что дальше? Мы начинаем забывать элементарные проводки и счета, ведь программа сама считает и разносит. Раньше, при ручном учете, держа в руках документ, мы сразу понимали проводку, так как нужно было отразить сумму и в ведомости, и в журнале-ордере.

Сейчас же принцип работы программ основан на внесении информации с первичного документа, ориентируясь на вкладки «Покупка», «Банк» и т. д. То есть это работа даже не бухгалтера, а операциониста или секретаря-машиниста и программиста, который настроил все алгоритмы и автоматизировал разноску. Это касается многих аспектов.

Есть еще пробелы, которые не автоматизированы, но этот процесс легко автоматизировать, как я вижу. Бухгалтер станет не нужен, нужны только операционисты. Этот принцип уже используется с дополнительными настройками и сегодня работает. Думаю, до полной автоматизации дойдем не так уж долго! Ведь бухгалтер – это счетный специалист, а считать могут и роботы!

Единственное, что меня интересует, это то, изменятся ли законы: останутся ли они такими же многовариантными или всё же упростятся в своей вариативности? Если да, то программировать ИИ будет намного проще, и специалист-бухгалтер, возможно, вымрет.

Если же вариативность сохранится, тогда потребуется человек для первоначальной настройки процессов и вычисления оптимального варианта с учётом возможных изменений и т.д. Ведь ИИ всё же не совершенен, хотя кто знает, может всё изменится, и ИИ станет лучше человеческого мозга.

Вопрос связан с развитием мозга. Мозг развивается до 30 лет, с 30-50 он статичен, после 50 лет начинают разрушаться нейронные связи, которые формировались до 30 лет.

Скорость распада нейронных связей зависит от образа жизни человека. Если человек и после 50 лет занимается сложной мыслительной деятельностью, например, изучает языки, решает сложные математические задачи и т.д. (бухгалтерия, я думаю, входит в эту категорию), и совмещает это всё с физической нагрузкой, так как необходима не только умственная работа, то скорость распада нейронных связей уменьшается.

Это означает, что вероятность различных психических заболеваний и нарушений, например, элементарного «не помню, что было вчера», значительно снижается, и не развиваются более сложные формы заболеваний.

Итак, бухгалтерский учет и мозг. Если замена происходит с помощью роботов и автоматизация становится тотальной, включая «умные дома» и автомобили без водителей, то где и с помощью чего людям развивать мозг и нейронные связи? Всего этого не будет! Более того, сейчас бухгалтеры и аудиторы «накормят» машины своими знаниями, запрограммируют их, и что дальше?

Эти самые бухгалтеры и аудиторы начинали работать при главных бухгалтерах, которые вели хоть частично ручной учет на счетах и обучались внедрять теорию в программу 1С и т.д. Все это происходило в два этапа: сначала базовые и фундаментальные знания, а затем практика и применение.

До 22-23 лет мы получаем образование, до 30 лет активно изучаем и разбираемся на практике, как все работает. Но с роботами все это становится лишним, этого не требуется!

В результате человек постепенно начинает деградировать, наступает ранняя старость, так как мозг стареет, люди становятся ворчливыми занудами и т.д. Спустя 50-70 лет бухгалтерский учет будут вспоминать как о счетах – да, можно их изготовить и посчитать, но уже не то, точнее, этому придется учиться заново.

Бухгалтерский учет, конечно, сложнее простых счетов и вопрос о его восстановлении актуален, ведь может не остаться специалистов с практическим опытом и теоретическими знаниями.

Однако, для бухгалтерии это не столь страшно, так как ее основная функция – подсчет и метод двойной записи. Законы могут измениться, налоги могут быть упрощены, но основная суть останется.

Более тревожным является вопрос о специалистах и профессиях, которые имеют жизненно важное значение, таких как инженеры, медики, химики, авиация и т.д. Вот тут действительно становится страшно.

Представьте, что все автоматизировано, и в один момент происходит сбой программ из-за вируса или чего-то подобного. Все блокируется: входные двери, окна в умных домах, водоснабжение, канализация, электричество, интернет. С чего начинать в такой ситуации?

Интересно, что некоторые ученые допускают вероятность скатывания общества к первобытно-общинному строю и дальнейшего развития с палок и камней. Тем более, существует мнение, что на Земле когда-то была более развитая цивилизация, которая вымерла и оставила после себя динозавров.

Так что наблюдаем, изучаем и радуемся жизни, несмотря на все трудности и неизвестность будущего.

Автор текста пользователь Osa из бухгалтерского чата Подработка для бухгалтеров. Болталка и ChatGPT 4.0.

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