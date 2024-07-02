С 1 июля жизнь россиян подорожала, а кредиты стали менее доступными

Тарифы ЖКХ

В среднем по стране тарифы вырастут на 10%. Подорожают электроэнергия, водоснабжение и газ. Размер индексации будет отличаться от региона к региону. Например, в Хакасии стоимость услуг ЖКХ в среднем повысится на 4%, в Москве — на 11%, в Забайкалье — на 15%. В Санкт-Петербурге тарифы не изменятся. В Минэнерго повышение тарифов объяснили «ростом издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике». По итогам прошлого года «Газпром» получил рекордный убыток на фоне отказа Европы от российского газа.

Ипотека

1 июля истек срок действия льготной программы ипотеки, ставка по которой составляла 8% годовых. Продолжат действовать льготные программы для семей с детьми и IT-специалистов. Однако для всех, кто не входит в эти категории, стоимость ипотеки существенно возрастет. Рыночные ставки по ипотеке сейчас начинаются от 17% годовых, а с учетом всех страховок полная стоимость кредита может достигать 19-22%. Завершение программы льготной ипотеки на новостройки с господдержкой может привести к падению спроса на новостройки до 45%, писало РБК. Против продления льготной ипотеки неоднократно выступала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, заявлявшая о рисках перегрева рынка жилищного кредитования.

Автокредиты

Центробанк впервые установил надбавки по автокредитам для россиян, которые уже отдают на обслуживание займов больше половины месячных доходов. Повышенные надбавки сделают выдачу кредитов таким заемщикам менее выгодным для банков и снизят шанс одобрения заявок на получение кредитов. Центробанк объяснил свое решение стремлением обеспечить «устойчивость банковского сектора» в условиях быстрого роста задолженности по кредитам, что может также может быть признаком перегрева. По оценке ассоциации «Российские автомобильные дороги», ведение надбавок приведет к общему повышению ставок по автокредитам на 1,5–2% и сокращению рынка на 8-10%.

Парковка в центре Москвы

Стоимость парковки повысилась с 450 до 600 рублей в час в дневное время на 31 улице в Басманном, Мещанском, Пресненском, Таганском, Тверском районах и районе Арбат. На этих улицах находятся популярные рестораны, бизнес-центры и достопримечательности. За прошлый год платные парковки принесли в бюджет Москвы 11,3 млрд рублей.

Минимальные цены на крепкий алкоголь

Минимальная розничная цена на водку вырастет с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 517 до 556 рублей, на бренди — с 375 до 403 рублей. Индексация связана с инфляцией, повышением акциза на алкоголь с содержанием спирта свыше 9% (с 613 до 643 рублей за литр безводного этилового спирта), а также с ростом затрат на производство алкогольной продукции. В Минфине повышение цен объяснили подорожанием производства из-за роста курсов иностранных валют.

Госпошлины

Подорожало оформление загранпаспорта нового образца с биометрией. Для взрослых размер пошлины увеличился с 5 до 6 тысяч рублей, для детей до 14 лет — с 2,5 до 3 тысяч рублей. Также выросли пошлины за прием в российское гражданство, регистрацию иностранцев по месту жительства, получение вида на жительство, разрешения на работу и привлечение иностранных работников.