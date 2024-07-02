В России увеличились пошлины за выдачу заграничных паспортов и видов на жительство с 1 июля

В туалет по расписанию, ФНС доводит до ручки из-за ошибки и требует от ИП объяснений по переводу денег самому себе. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1714

Сегодня несколько новостей и один пост близко коснулись сложностей работы бухгалтером. То работодатели неадекватны, то налоговики ошибаются, а у тебя чуть не сердечный приступ, то количество отчетов отказываются сокращать. Еще расскажем, какие законы вступают в силу в июле, на какие ошибки в уведомлении обратить внимание и почему ФНС интересуют деньги ИП.