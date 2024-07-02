В России увеличились пошлины за выдачу заграничных паспортов и видов на жительство с 1 июля

Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ изменил размер ряда государственных пошлин, в том числе за загранпаспорт и иностранных работников.
Пошлина за заграничный паспорт для детей до 14 лет увеличилась на 500 рублей до 3000 рублей, а для взрослых — на 1000 рублей до 6000 рублей.
Подорожал ВНЖ на 1000 рублей до 6000 рублей.
Повысились также цены на другие документы для иностранцев. Например, разрешение на привлечение и использование иностранных работников стало стоить 12000 рублей, а ранее было 10000 рублей.
Пошлина на российский паспорт, который изготавливается из специальной бумаги и обходится дешевле, не выросла.
Повысили и ряд других схожих пошлин.
Ранее мы сообщали, что Минфин хочет увеличить в 8 раз пошлину за развод. И не только ее.
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