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В России увеличились пошлины за выдачу заграничных паспортов и видов на жительство с 1 июля

Повышение связано в первую очередь с ростом стоимости на электронный носитель, который содержит загранпаспорт нового образца.

Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ изменил размер ряда государственных пошлин, в том числе за загранпаспорт и иностранных работников.

  • Пошлина за заграничный паспорт для детей до 14 лет увеличилась на 500 рублей до 3000 рублей, а для взрослых — на 1000 рублей до 6000 рублей.

  • Подорожал ВНЖ на 1000 рублей до 6000 рублей.

  • Повысились также цены на другие документы для иностранцев. Например, разрешение на привлечение и использование иностранных работников стало стоить 12000 рублей, а ранее было 10000 рублей.

Пошлина на российский паспорт, который изготавливается из специальной бумаги и обходится дешевле, не выросла.

Повысили и ряд других схожих пошлин.

  • Ранее мы сообщали, что Минфин хочет увеличить в 8 раз пошлину за развод. И не только ее.

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В России увеличились пошлины за выдачу заграничных паспортов и видов на жительство с 1 июля

Повышение связано в первую очередь с ростом стоимости на электронный носитель, который содержит загранпаспорт нового образца.

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