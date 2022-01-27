Как бухгалтерским фирмам и аутсорсерам соблюдать 115-ФЗ

Мы часто ассоциируем 115-ФЗ с банковским сектором, но на самом деле его требования распространяются и на бухгалтерские фирмы, и на частных бухгалтеров (ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Давайте разберемся, что такое 115-ФЗ и с чем его едят как его применять бухгалтерам.

Все бухгалтерские фирмы, ИП-бухгалтеры, а также самозанятые, оказывающие бухгалтерские услуги, должны соблюдать Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

❗️Если вы ведете бухучет или консультируете по вопросам бухгалтерии, вы попадаете под него.

Если его не соблюдать, Росфинмониторинг может выписать штраф до одного миллиона рублей.

Давайте разберемся с требованиями закона и как их соблюдать. В законе есть перечень операций, которые позволяют отнести бухгалтерскую фирму к субъектам 115-ФЗ:

сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также купля-продажа организаций.

ОШИБКА считать, что если вы не проводите эти операции, а значит, то 115-ФЗ на вас не распространяется.

Росфинмониторинг прямо указывает, что «обеспечение деятельности», в том числе бухучет и сдача отчетности (информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 № 54) подпадают под 115-ФЗ🥵

Из закона следует, что перед 115-ФЗ все равны: и бухгалтерские фирмы и ИП. Например, если бухгалтер самозанятый, заключает договор с организацией о том, что он оказывает этой организации бухгалтерские услуги, он автоматически становится субъектом 115-ФЗ.

После разъяснения, какие обслуживающие бухгалтерии подпадают под действие закона, Росфинмониторинг начал штрафовать за его несоблюдение. Штрафы для юрлиц варьируются от 50 тысяч рублей до одного миллиона рублей.

❗️Контролировать, как обслуживающие бухгалтерии и бухгалтеры-аутсорсеры соблюдают 115-ФЗ может как прокуратура, так и ФНС. Налоговая — регулятор деятельности бухгалтерских фирм в сфере «антиотмывочного» законодательства.

Вот обязанности бухгалтерских фирм по 115-ФЗ, зафиксированные в нормативных документах: