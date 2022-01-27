Как бухгалтерским фирмам и аутсорсерам соблюдать 115-ФЗ

Давайте разберемся, что такое 115-ФЗ и с чем его едят как его применять бухгалтерам.
Все бухгалтерские фирмы, ИП-бухгалтеры, а также самозанятые, оказывающие бухгалтерские услуги, должны соблюдать Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
❗️Если вы ведете бухучет или консультируете по вопросам бухгалтерии, вы попадаете под него.
Если его не соблюдать, Росфинмониторинг может выписать штраф до одного миллиона рублей.
Давайте разберемся с требованиями закона и как их соблюдать. В законе есть перечень операций, которые позволяют отнести бухгалтерскую фирму к субъектам 115-ФЗ:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также купля-продажа организаций.
ОШИБКА считать, что если вы не проводите эти операции, а значит, то 115-ФЗ на вас не распространяется.
Росфинмониторинг прямо указывает, что «обеспечение деятельности», в том числе бухучет и сдача отчетности (информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 № 54) подпадают под 115-ФЗ🥵
Из закона следует, что перед 115-ФЗ все равны: и бухгалтерские фирмы и ИП. Например, если бухгалтер самозанятый, заключает договор с организацией о том, что он оказывает этой организации бухгалтерские услуги, он автоматически становится субъектом 115-ФЗ.
После разъяснения, какие обслуживающие бухгалтерии подпадают под действие закона, Росфинмониторинг начал штрафовать за его несоблюдение. Штрафы для юрлиц варьируются от 50 тысяч рублей до одного миллиона рублей.
❗️Контролировать, как обслуживающие бухгалтерии и бухгалтеры-аутсорсеры соблюдают 115-ФЗ может как прокуратура, так и ФНС. Налоговая — регулятор деятельности бухгалтерских фирм в сфере «антиотмывочного» законодательства.
Вот обязанности бухгалтерских фирм по 115-ФЗ, зафиксированные в нормативных документах:
Зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Назначить специальное должностное лицо (СДЛ), ответственное за соблюдение требований по ПОД/ФТ в организации.
Разработать и утвердить правила внутреннего контроля (ПВК) и загрузить их в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Проводить внутреннее и внешнее обучение сотрудников в сфере ПОД/ФТ.
Проводить полную идентификацию клиента до принятия его на обслуживание.
Проверять клиента по специальным перечням на сайте Росфинмониторинга.- Присваивать клиенту уровень риска.
Создавать, обновлять и хранить анкету клиента с результатами идентификации, проверки по перечням и уровнем риска.
Обновлять идентификационные данные клиентов низкого уровня риска 1 раз в 3 года, по клиентам не относящихся к низкому уровню риска — 1 раз в год.
Если клиент попал в негативный перечень, отправить ФЭС в Росфинмониторинг.
Выявлять подозрительные операции и предоставлять сведения о них в Росфинмониторинг.
По запросам Росфинмониторинга направлять информацию о клиентах, полученную после внутреннего контроля.
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