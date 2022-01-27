Как соотносятся статус индивидуального предпринимателя, который применяет УСН и статус налогового резидента РФ

Актуально, если у вас есть статус ИП в России и вы уехали из России, но продолжаете заниматься предпринимательской деятельностью.

Для небольших предпринимателей в налоговом кодексе есть возможность добровольного выбора налогового режима в отношении осуществляемой предпринимательской деятельности. Это может быть:

— Либо общий режим налогообложения.

— Либо какие-то специальные налоговые режимы.

Упрощенная система налогообложения (УСН) - это специальный налоговый режим. Налог при такой системе платят компании и ИП, которые и перешли на УСН.

Для ИП уплата УСН заменяет собой уплату НДФЛ в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности. То есть человек получает доход от предпринимательской деятельности и не платит НДФЛ, но платит УСН.

Есть перечень лиц, которые не могут применять УСН. Этот перечень исчерпывающий. ИП, которые живут за рубежом большую часть года, в нем нет.

Есть письма минфина, где написано, что возможность применения УСН не ставится в зависимость от наличия или отсутствия у человека статуса налогового резидента РФ. Дело в том, что статус налогового резидента РФ - это инструмент, чтобы понять а надо ли человеку платить НДФЛ, а если надо, то по какой ставке. ИП на УСН не платят НДФЛ. Их это не касается.

Это значит, что человек, который живет большую часть календарного года за рубежом может зарегистрироваться в качестве российского ИП и применять УСН. Еще это значит, что человек, который уже живет большую часть календарного года за рубежом все равно остается плательщиком российского УСН.

При определении налоговой базы по УСН, в составе доходов учитываются доходы, полученные в рамках осуществления предпринимательской деятельности как от источников в РФ, так и от источников за пределами РФ. Точнее, не так важно откуда получены доходы - из России или из-за рубежа, главное, что доходы получены от предпринимательской деятельности.

Получается, что если вы уехали из России, у вас в России остался статус ИП, а вы продолжаете заниматься тем же видом предпринимательской деятельности, но просто получаете деньги от иностранных клиентов на свои зарубежные счета, то российская налоговая по-прежнему претендует на налогообложение таких доходов в рамках УСН, как и тогда, когда вы жили в России.