Методические рекомендации по НДС для УСН от ФНС РФ

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ (Закон № 176-ФЗ) в главы 21 и 26.2 НК РФ, с 1 января 2025 года все налогоплательщики, применяющие УСН (как ИП, так и организации), признаются налогоплательщиками НДС (далее — налогоплательщик УСН).

При этом если доходы налогоплательщика УСН за 2024 год не превысили 60 млн рублей, то с 01.01.2025 обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет у него не возникает (п. 1 ст.145 НК РФ).

Освобождение от исчисления и уплаты НДС в бюджет предоставляется автоматически. Уведомления об освобождении от уплаты НДС представлять в налоговый орган не надо.

Также у налогоплательщиков УСН, освобожденных от исчисления и уплаты НДС в бюджет, отсутствует обязанность представлять декларацию по НДС, вести книги продаж и книги покупок.

Обратите внимание!

Освобождение от НДС не касается случаев, когда: