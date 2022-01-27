Кто подает уведомление о переходе или отказе от уплаты налога с фиксированной прибыли КИК до 31 декабря 2024 года

Однако, поскольку этот день приходится на выходной, срок переносится на первый рабочий день – 9 января 2025 года.
Основные положения
Добровольность подачи. Уведомление подается только по желанию налогоплательщика.
Ставки налога:
За 2024 год: фиксированный налог составляет 5 млн рублей, независимо от числа КИК.
С 2025 года: налог составит 5 млн рублей за каждую КИК, но не более 25 млн рублей.
Кто подает уведомление об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК
Уведомление представляется до 9 января 2025 года лицами, которые:
Перешли на уплату фиксированного налога в 2020 или 2021 годах и имеют право прекратить уплату с 2024 года:
За 2024 год НДФЛ уплачивается, исходя из фактического размера прибыли КИК.
Перешли на фиксированный налог в 2022 году или позднее и хотят прекратить уплату с 2025 года:
Это обусловлено изменением условий режима НДФЛ с фиксированной прибыли КИК, что ухудшает положение налогоплательщика.
Кто подает уведомление о переходе на уплату налога с фиксированной прибыли КИК
До 9 января 2025 года уведомление подается лицами, которые:
В настоящее время не используют специальный режим и хотят начать его применение с 2024 года.
Планируют применять данный режим в течение 5 лет (до 2029 года), но без уплаты налога за годы, когда они не будут контролирующими лицами КИК.
Что и когда необходимо подать, чтобы избежать повышенных ставок налога в 2025 году
Для лиц, перешедших на уплату фиксированного налога в 2022 году и позднее:
Уведомление об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК – до 9 января 2025 года.
Для лиц, перешедших на уплату фиксированного налога в 2020 или 2021 году:
Уведомление об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК – до 31 декабря 2025 года.
Подготовка и своевременная подача уведомлений помогут налогоплательщикам избежать повышенных ставок налога и оптимизировать свои финансовые обязательства в рамках нового налогового режима.
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