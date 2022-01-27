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Уведомления о КИК

Кто подает уведомление о переходе или отказе от уплаты налога с фиксированной прибыли КИК до 31 декабря 2024 года

До 31 декабря 2024 года, согласно положениям статьи 227.2 Налогового кодекса РФ, налогоплательщики могут добровольно подать уведомление о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) или об отказе от такой уплаты.

Однако, поскольку этот день приходится на выходной, срок переносится на первый рабочий день – 9 января 2025 года.

Основные положения

  1. Добровольность подачи. Уведомление подается только по желанию налогоплательщика.

  2. Ставки налога:

    • За 2024 год: фиксированный налог составляет 5 млн рублей, независимо от числа КИК.

    • С 2025 года: налог составит 5 млн рублей за каждую КИК, но не более 25 млн рублей.

Кто подает уведомление об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК

Уведомление представляется до 9 января 2025 года лицами, которые:

  1. Перешли на уплату фиксированного налога в 2020 или 2021 годах и имеют право прекратить уплату с 2024 года:

    • За 2024 год НДФЛ уплачивается, исходя из фактического размера прибыли КИК.

  2. Перешли на фиксированный налог в 2022 году или позднее и хотят прекратить уплату с 2025 года:

    • Это обусловлено изменением условий режима НДФЛ с фиксированной прибыли КИК, что ухудшает положение налогоплательщика.

Кто подает уведомление о переходе на уплату налога с фиксированной прибыли КИК

До 9 января 2025 года уведомление подается лицами, которые:

  1. В настоящее время не используют специальный режим и хотят начать его применение с 2024 года.

  2. Планируют применять данный режим в течение 5 лет (до 2029 года), но без уплаты налога за годы, когда они не будут контролирующими лицами КИК.

Что и когда необходимо подать, чтобы избежать повышенных ставок налога в 2025 году

  1. Для лиц, перешедших на уплату фиксированного налога в 2022 году и позднее:

    • Уведомление об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК – до 9 января 2025 года.

  2. Для лиц, перешедших на уплату фиксированного налога в 2020 или 2021 году:

    • Уведомление об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК – до 31 декабря 2025 года.

Подготовка и своевременная подача уведомлений помогут налогоплательщикам избежать повышенных ставок налога и оптимизировать свои финансовые обязательства в рамках нового налогового режима.

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