Удаленщики. Обложение НДФЛ выплат по ГПХ

С 2024 года вступили в силу правила, согласно которым заработная плата сотрудников — «удаленщиков», независимо от их статуса (резидент или нерезидент) и места работы (в РФ или за пределами страны) облагается российским НДФЛ, который должен быть удержан налоговым агентом.

То есть из какой точки мира ни работает сотрудник, его зарплата от российского работодателя облагается НДФЛ. Это правило отчасти идет вразрез с международными принципами налогообложения, согласно которым преимущественное право на налогообложение имеет та страна, где физически работает человек. Однако Минфин подтвердил, что будет работать механизм избежания двойного налогообложения.

Аналогичное правило в отношении выплат по ГПХ на выполнение работ или оказание услуг было установлено тем же законом, но с отсрочкой вступления в силу — с 2025 года.

С 2025 года будут облагаться российским НДФЛ выплаты по ГПХ, если физическое лицо и (или) выполняемые им работы / оказываемые услуги связаны с РФ (ФЛ — резидент, услуги оказываются в российском сегменте интернета, выплата делается на счет в российском банке). То есть с 2025 года будут облагаться НДФЛ доходы, которые сейчас не облагаются.

💡В целом, участие в цифровой экономике из любой точки мира будет приводить к российскому НДФЛ, если заказчик российское лицо.

Более того, даже, если заказчик иностранное лицо, то в определенных случаях оно должно зарегистрироваться в России и платить НДФЛ в качестве налогового агента. Мы столкнулись с тем, что инспекции направляют письма-напоминания иностранным лицам, которые стоят на учете в РФ по факту оказания электронных услуг, о том, не надо ли им готовиться платить НДФЛ.

🤔По деталям вопросов много, начиная с того, как понимать, какие услуги являются «осуществленными в сети Интернет». Все больше интернет-площадок начинает испытывать трудности с доступом к российской аудитории, но российское налоговое администрирование для них продолжает совершенствоваться.

Обращаем внимание, что если иностранный источник выплаты не удержит НДФЛ, обязанность заплатить налог остается у физического лица. Будьте бдительны.