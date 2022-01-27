Удаленщики. Обложение НДФЛ выплат по ГПХ

То есть из какой точки мира ни работает сотрудник, его зарплата от российского работодателя облагается НДФЛ. Это правило отчасти идет вразрез с международными принципами налогообложения, согласно которым преимущественное право на налогообложение имеет та страна, где физически работает человек. Однако Минфин подтвердил, что будет работать механизм избежания двойного налогообложения.
Аналогичное правило в отношении выплат по ГПХ на выполнение работ или оказание услуг было установлено тем же законом, но с отсрочкой вступления в силу — с 2025 года.
С 2025 года будут облагаться российским НДФЛ выплаты по ГПХ, если физическое лицо и (или) выполняемые им работы / оказываемые услуги связаны с РФ (ФЛ — резидент, услуги оказываются в российском сегменте интернета, выплата делается на счет в российском банке). То есть с 2025 года будут облагаться НДФЛ доходы, которые сейчас не облагаются.
💡В целом, участие в цифровой экономике из любой точки мира будет приводить к российскому НДФЛ, если заказчик российское лицо.
Более того, даже, если заказчик иностранное лицо, то в определенных случаях оно должно зарегистрироваться в России и платить НДФЛ в качестве налогового агента. Мы столкнулись с тем, что инспекции направляют письма-напоминания иностранным лицам, которые стоят на учете в РФ по факту оказания электронных услуг, о том, не надо ли им готовиться платить НДФЛ.
🤔По деталям вопросов много, начиная с того, как понимать, какие услуги являются «осуществленными в сети Интернет». Все больше интернет-площадок начинает испытывать трудности с доступом к российской аудитории, но российское налоговое администрирование для них продолжает совершенствоваться.
Обращаем внимание, что если иностранный источник выплаты не удержит НДФЛ, обязанность заплатить налог остается у физического лица. Будьте бдительны.
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