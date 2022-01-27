Правила совмещения российскими ИП упрощенной и патентной систем налогообложения

УСН и ПСН - это специальные налоговые режимы. УСН применяется российскими ИП наряду с иными режимами налогообложения в отношении всей деятельности ИП, а ПСН применяется в отношении отдельных видов деятельности.

Их можно совмещать.

При определении доходов от реализации для соблюдения лимита по выручке, который есть в рамках УСН и ПСН, надо учитывать доходы по обоим специальным налоговым режимам. Например, если выручка составит более 60 млн рублей, то ИП на ПСН потеряет право применять ПСН. Эти 60 млн рублей считаются вместе с тем, что ИП заработал в рамках УСН и в рамках ПСН.

Нужно вести раздельный учет доходов по разным специальным налоговым режимам. Это значит, что надо вести две разные книги учета доходов. Они отличаются для УСН и для ПСН.

— Вот книга учета доходов ИП, применяющих УСН.

— Вот книга учета доходов ИП, применяющих ПСН.

Если ИП применяет ПСН и осуществляет иные виды предпринимательской деятельности, в отношении которых им применяется иной режим налогообложения, он обязан вести учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии с порядком, установленным в рамках соответствующего режима налогообложения.

Если совмещать УСН и ПСН, то это не значит, что надо платить страховые взносы в фиксированном размере дважды. Но для определения дохода для исчисления размера страховых взносов в размере 1 процента от выручки, превышающей 300 тысяч рублей, суммируются облагаемые доходы от обоих видов деятельности. Например, чтобы посчитать 1 процент с доходов свыше 300 тысяч рублей, нужно сложить доходы ИП в рамках УСН и доходы ИП в рамках ПСН.

Налогоплательщики на УСН, перешедшие по отдельным видам деятельности на ПСН, должны вести раздельный учет уплачиваемых страховых взносов, уменьшающих налоги к уплате, по разным специальным налоговым режимам.

Если у ИП есть наемные сотрудники, то такой ИП является налоговым агентом.

— В рамках УСН, НДФЛ с доходов работников ИП платит в бюджет там, где он живет.

— В рамках ПСН, НДФЛ с доходов работников ИП платит в бюджет там, где он получил патент.

УСН является основной по отношению к ПСН, в рамках которой осуществляется налогообложение доходов лишь по отдельным видам предпринимательской деятельности. Это значит, что если по каким-то причинам ИП потеряет право на применение ПСН, то его доходы будут пересчитываться в рамках УСН.