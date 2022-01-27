Дайджест для бухгалтеров за 13 января - 19 января 2025. НДФЛ, УСН, НДС и кадровые изменения

НДФЛ
Социальный вычет можно применить к доходам от продажи имущества
Если, квартиру продали ранее минимального срока владения, возникает обязанность декларировать доход по НДФЛ. Однако налоговая служба напоминает, что сумму дохода можно уменьшить на социальные вычеты. Например: на сумму вычета НДФЛ на обучение ребенка.
Разъяснения не являются официальными.
УСН
Преобразование компании на НДС-лимит при УСН не повлияет
Если за 2024 год упрощенец выручил больше 60 млн, ему придется в 2025 году платить НДС. Реорганизация в форме преобразования не влечет пересмотра НДС-лимитов. Поэтому если компания реорганизована в 2024 году, доходы для расчета лимита в 60 млн нужно посчитать с начала года, а не с даты реорганизации.
НДС-лимит при УСН в 60 млн индексироваться не будет
Лимит для освобождения от НДС при упрощенке - 60 млн - индексировать не будут. Потому что, как признался Минфин, цель налоговой реформы - создать условия для "плавного" и поэтапного перехода упрощенцев на ОСНО. А лимиты для ставок НДС при УСН - 250 млн рублей и 450 млн рублей планируют ежегодно повышать на коэффициент-дефлятор.
Аванс и отгрузку при УСН лучше проводить в одном квартале
На семинаре для налогоплательщиков (32 минута семинара) инспекторы напомнили об особых правилах для упрощенцев, обязанных платить НДС. Для них действуют некоторые послабления в работе по сравнению с ОСНО. Если отгрузка планируется в том же квартале, что и аванс, счет-фактуру на аванс можно не выставлять.
ОБЩЕПИТ
По услуге бронирования столиков общепит на НДС не попадает
Освобождение от НДС можно применять по всем услугам общепита, если бизнес соблюдает условия для льготы. При этом понятие “общепит” включает дополнительные услуги, которые перечислены в пункте 4.8 ГОСТ 31984-2012. Например: бронирование столиков, услуги официанта и др.
Право на НДС-льготу по общепиту будут проверять по РСВ
Одно из условий льготы по НДС для общепита - среднемесячная зарплата за прошлый год должна быть не ниже среднего показателя по отрасли в регионе.Проверить это контролеры смогут по сведениям формы РСВ. Начисления по трудовым договорам поделят на среднесписочную численность и на количество месяцев. Показатель среднесписочной численности возьмут с титульного листа РСВ.
ВЗНОСЫ
Даже если выплат члену совета директоров не было, РСВ сдавать нужно
По членам совета директоров и ревизионной комиссии нужно формировать РСВ и персонифицированные сведения. Причем независимо от того, получали ли они вознаграждения или нет. Если выплат не было, в соответствующих строках формы РСВ и Сведений нужно просто проставить прочерки.
КАДРЫ
Создан реестр недобросовестных работодателей
С 1 января 2025 года Роструд готов вести реестр работодателей с нелегальной занятостью. Работодатели, которых оштрафовали по части 4 статьи 5.27 КоАП за подмену трудовых отношений договором ГПХ, попадут в этот список и будут числиться в нем целый год. Реестр будет общедоступным. Проверить компанию можно будет непосредственно на сайте Роструда.
Минтруд обобщил правила о максимальной сумме декретных
Пособие по беременности и родам оплачивают суммарно за весь декретный отпуск в размере 100% средней зарплаты. При этом есть максимальные лимиты выплат в 2025 году. По общему правилу - 794 355,80 руб. При осложненных родах за 156 календарных дней отпуска - 885 139,32 руб. При рождении двух или более детей - 1 100 750,18 руб.
ЭДО
Разъяснено, как сдать статотчетность с МЧД
С 1 марта 2025 года Росстат будет проверять наличие МЧД при сдаче электронной статотчетности. Доверенность нужно оформить по формату 003 через Госуслуги. Полномочие выберите типовое - «Предоставление статистической отчетности в органы государственной статистики». CODE: ROSSTAT_STAT_001. До отправки в Росстат МЧД нужно загрузить в Единое блокчейн хранилище.
КОНТРОЛЬ
Получить сведения о счетах компании можно через Госуслуги
Компании могут получить сведения о своих банковских счетах через Госуслуги. Для этого в личном кабинете организации нужно заполнить заявку в режиме «Получение заявителем сведений о наличии счетов организации (индивидуального предпринимателя) в банках». Срок ответа на заявку - не более одного рабочего дня, а зачастую занимает не более одного часа.
Налоговая разъяснила, как выбрать инспекцию по турналогу
Если у компании или ИП несколько хостелов, кэмпингов или других объектов по турналогу, можно выбрать одну из местных налоговых и сдавать декларацию только туда. Для этого необходимо сформировать уведомление в инспекцию. Форма уведомления вступает в силу 24.01.2025. Однако налоговые готовы принять документы и до 24 января.
Начать дискуссию