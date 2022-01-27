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Дайджест для бухгалтеров за 13 января - 19 января 2025. НДФЛ, УСН, НДС и кадровые изменения

Какие изменения ждут упрощенцев в 2025 году? Как НДФЛ можно уменьшить социальными вычетами при продаже квартиры? Кто попадет в реестр недобросовестных работодателей? Ответы на эти и другие актуальные вопросы — в нашем новом дайджесте.

НДФЛ

Социальный вычет можно применить к доходам от продажи имущества

*разъяснение в чате ФНС

Если, квартиру продали ранее минимального срока владения, возникает обязанность декларировать доход по НДФЛ. Однако налоговая служба напоминает, что сумму дохода можно уменьшить на социальные вычеты. Например: на сумму вычета НДФЛ на обучение ребенка.

Разъяснения не являются официальными.

УСН

Преобразование компании на НДС-лимит при УСН не повлияет

*письмо Минфина

Если за 2024 год упрощенец выручил больше 60 млн, ему придется в 2025 году платить НДС. Реорганизация в форме преобразования не влечет пересмотра НДС-лимитов. Поэтому если компания реорганизована в 2024 году, доходы для расчета лимита в 60 млн нужно посчитать с начала года, а не с даты реорганизации.

НДС-лимит при УСН в 60 млн индексироваться не будет 

*письмо Минфина

Лимит для освобождения от НДС при упрощенке - 60 млн - индексировать не будут. Потому что, как признался Минфин, цель налоговой реформы - создать условия для "плавного" и поэтапного перехода упрощенцев на ОСНО. А лимиты для ставок НДС при УСН - 250 млн рублей и 450 млн рублей планируют ежегодно повышать на коэффициент-дефлятор.

Аванс и отгрузку при УСН лучше проводить в одном квартале

*информация УФНС

На семинаре для налогоплательщиков (32 минута семинара) инспекторы напомнили об особых правилах для упрощенцев, обязанных платить НДС. Для них действуют некоторые послабления в работе по сравнению с ОСНО. Если отгрузка планируется в том же квартале, что и аванс, счет-фактуру на аванс можно не выставлять.

ОБЩЕПИТ

По услуге бронирования столиков общепит на НДС не попадает

*письмо Минфина

Освобождение от НДС можно применять по всем услугам общепита, если бизнес соблюдает условия для льготы. При этом понятие “общепит” включает дополнительные услуги, которые перечислены в пункте 4.8 ГОСТ 31984-2012. Например: бронирование столиков, услуги официанта и др.

Право на НДС-льготу по общепиту будут проверять по РСВ

*письмо Минфина

Одно из условий льготы по НДС для общепита - среднемесячная зарплата за прошлый год должна быть не ниже среднего показателя по отрасли в регионе.Проверить это контролеры смогут по сведениям формы РСВ. Начисления по трудовым договорам поделят на среднесписочную численность и на количество месяцев. Показатель среднесписочной численности возьмут с титульного листа РСВ.

ВЗНОСЫ

Даже если выплат члену совета директоров не было, РСВ сдавать нужно

*письмо Минфина

По членам совета директоров и ревизионной комиссии нужно формировать РСВ и персонифицированные сведения. Причем независимо от того, получали ли они вознаграждения или нет. Если выплат не было, в соответствующих строках формы РСВ и Сведений нужно просто проставить прочерки.

КАДРЫ

Создан реестр недобросовестных работодателей

*постановление Правительства

С 1 января 2025 года Роструд готов вести реестр работодателей с нелегальной занятостью. Работодатели, которых оштрафовали по части 4 статьи 5.27 КоАП за подмену трудовых отношений договором ГПХ, попадут в этот список и будут числиться в нем целый год. Реестр будет общедоступным. Проверить компанию можно будет непосредственно на сайте Роструда.

Минтруд обобщил правила о максимальной сумме декретных

*информация Минтруда

Пособие по беременности и родам оплачивают суммарно за весь декретный отпуск в размере 100% средней зарплаты. При этом есть максимальные лимиты выплат в 2025 году. По общему правилу - 794 355,80 руб. При осложненных родах за 156 календарных дней отпуска - 885 139,32 руб. При рождении двух или более детей - 1 100 750,18 руб.

ЭДО

Разъяснено, как сдать статотчетность с МЧД

*информация Росстата

С 1 марта 2025 года Росстат будет проверять наличие МЧД при сдаче электронной статотчетности. Доверенность нужно оформить по формату 003 через Госуслуги. Полномочие выберите типовое - «Предоставление статистической отчетности в органы государственной статистики». CODE: ROSSTAT_STAT_001. До отправки в Росстат МЧД нужно загрузить в Единое блокчейн хранилище.

КОНТРОЛЬ

Получить сведения о счетах компании можно через Госуслуги

*информация УФНС

Компании могут получить сведения о своих банковских счетах через Госуслуги. Для этого в личном кабинете организации нужно заполнить заявку в режиме «Получение заявителем сведений о наличии счетов организации (индивидуального предпринимателя) в банках». Срок ответа на заявку - не более одного рабочего дня, а зачастую занимает не более одного часа.

Налоговая разъяснила, как выбрать инспекцию по турналогу 

*письмо ФНС

Если у компании или ИП несколько хостелов, кэмпингов или других объектов по турналогу, можно выбрать одну из местных налоговых и сдавать декларацию только туда. Для этого необходимо сформировать уведомление в инспекцию. Форма уведомления вступает в силу 24.01.2025. Однако налоговые готовы принять документы и до 24 января.

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