Дайджест для бухгалтеров за 13 января - 19 января 2025. НДФЛ, УСН, НДС и кадровые изменения

Если, квартиру продали ранее минимального срока владения, возникает обязанность декларировать доход по НДФЛ. Однако налоговая служба напоминает, что сумму дохода можно уменьшить на социальные вычеты. Например: на сумму вычета НДФЛ на обучение ребенка.

УСН

Преобразование компании на НДС-лимит при УСН не повлияет

*письмо Минфина Если за 2024 год упрощенец выручил больше 60 млн, ему придется в 2025 году платить НДС. Реорганизация в форме преобразования не влечет пересмотра НДС-лимитов. Поэтому если компания реорганизована в 2024 году, доходы для расчета лимита в 60 млн нужно посчитать с начала года, а не с даты реорганизации.

НДС-лимит при УСН в 60 млн индексироваться не будет

*письмо Минфина Лимит для освобождения от НДС при упрощенке - 60 млн - индексировать не будут. Потому что, как признался Минфин, цель налоговой реформы - создать условия для "плавного" и поэтапного перехода упрощенцев на ОСНО. А лимиты для ставок НДС при УСН - 250 млн рублей и 450 млн рублей планируют ежегодно повышать на коэффициент-дефлятор.

Аванс и отгрузку при УСН лучше проводить в одном квартале