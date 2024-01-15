Андрей Илларионов
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Андрей Илларионов
Бухгалтерский учет

Куда компании отнести затраты на обучение с последующем трудоустройством? Мнение суда

Организация заключает договоры на обучение с последующим трудоустройством с водителями, куда относить затраты на обучение.
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Вопрос: Организация заключает договоры на обучение с последующим трудоустройством с водителями у которых отсутствует водительское удостоверение категории СЕ. Некоторые ученики пройдя обучение не приходят трудоустраиваться и пропадают. В результате Общество несет расходы. Можем ли мы указанные затраты на обучение включать в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, с точки зрения обоснованности, для последующего взыскания затрат  с учеников?

Ответ: Конституционный Суд РФ в определении от 15.07.2010 № 1005-О-О отметил, что право требовать компенсацию с работника за неотработанное время, установленное соглашением сторон, в случае его досрочного увольнения после полученного за счет работодателя образования, полностью законно. Такая возможность направлена на обеспечение баланса прав и интересов работника и работодателя. Так: с одной стороны, она способствует повышению профессионального уровня конкретного работника и приобретению им дополнительных преимуществ на рынке труда; с другой – имеет цель компенсировать работодателю затраты по обучению работника, досрочно прекратившего трудовые отношения без уважительных причин. При этом, как отмечает Конституционный Суд РФ, взыскание с работника затрат на обучение допускается только в соответствии с общими правилами возмещения ущерба, причиненного работником работодателю, и проведения удержаний из заработной платы.

Если ученик без уважительных причин не приступил к работе после завершения ученичества, работодатель вправе потребовать, чтобы тот компенсировал затраты на обучение (ч. 2 ст. 207 ТК). К таким затратам относятся стипендия, выплаченная за период учебы, и другие расходы, понесенные работодателем (оплата обучения, проживания работника, учебных материалов и пр.).

В случае увольнения без уважительной причины до истечения срока, установленного ученическим либо трудовым договором, работник также обязан возместить затраты на свое обучение, понесенные работодателем. При этом сумма, которую следует возместить, рассчитывается исходя из фактически не отработанного после окончания учебы времени, если иное не предусмотрено трудовым или ученическим договором (ст. 249 ТК).

Законодательством не определены исчерпывающий перечень уважительных причин досрочного расторжения трудового договора и порядок возмещения работником затрат на обучение. Чтобы избежать возможных споров, такие причины и порядок рекомендуется закрепить в ученическом договоре (Письмо Роструда от 18.10.2013 № 852-6-1). Вопрос о том, является ли указанная работником причина увольнения уважительной, работодателю следует решать в каждом случае с учетом конкретных обстоятельств (Письмо Минтруда России от 18.10.2017 № 14-2/В-935).

Таким образом, правильно бы было затраты на обучение пропавших учеников отнести к  дебиторской задолженности (76 счет бухгалтерского учета), и составить к ученику соответствующий иск о взыскании задолженности.

Если данные затраты на обучение конкретных учеников взыскать невозможно, то одним из выходов из ситуации является списание данных расходов во внереализационные расходы. Ст. 264 НК и ст. 265 НК прямо не предусматривают возможность списания данных затрат, но перечень затрат, принимаемых при расчете налога на прибыль является открытым. Так в п.п. 20 п.1 ст. 265 НК указаны  другие обоснованные расходы.

Затраты на обучение учеников, на наш взгляд, являются обоснованными, но данная точка зрения может привести к налоговому спору, и тогда ее придется отстаивать в суде.

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