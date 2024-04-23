Налоговой революции в деле Блиновской не случилось

Налоговой революции в деле Блиновской не произошло, каких-то значимых выводов, касающихся неограниченного круга налогоплательщиков не последовало. Что же, можно выдохнуть, была опасность, что вне зависимости от вида деятельности, доход объединялся бы, в целях проверки лимита по УСН.

В данном же деле, суд посчитал, что Блиновская занималась одной деятельностью, продажей своего интеллектуального труда.

«Все участники схемы осуществляли один вид деятельности, по реализации интеллектуальной деятельности Заявителя. При этом денежные средства, поступающие на расчетные счета участников схемы, расходовались в интересах Заявителя либо в целях ведения бизнеса всех участников схемы (общая реклама, разработка общих сайтов и приложений, совместные корпоративные мероприятия и т.п.). Регистрация участников осуществлялась незадолго до заключения договора с Заявителем. Имелся единый центр управления, перераспределение сотрудников внутри группы участников схемы «дробления бизнеса», для управления расчетными счетами использовались одни и те же адреса электронной почты и телефонные номера (использование расчетных счетов участников схемы в интересах Заявителя). Налоговым органом установлено, что участники схемы осуществляли оплату счетов ИП Блиновской Е.О. по её указанию».

Почитать дело можно здесь.