Предложения Ильинского Предпринимательского клуба по налоговой реформе. Обзор для бухгалтера

30 мая 2024 года в помещении Торгово-Промышленной палаты РФ проходили Общественные обсуждения Ильинского Предпринимательского клуба проходили при участии представителей бизнеса, науки, юридических компаний и налоговых экспертов.
По итогам общественных обсуждений были выработаны следующие предложения:
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Индексация границ ставок НДФЛ. Учитывая темпы роста номинальных зарплат и инфляцию, через 2-3 года при таких условиях изменения коснуться уже значительно большего количества граждан. Важно отметить, для семей с двумя и более детьми НДФЛ за счет налоговых вычетов будет снижен до 6%, при условии, что на одного члена семьи приходится доход, не превышающий уровень в 1,5% прожиточных минимума. Сейчас в среднем по стране он составляет 15,5 тыс. рублей. Чтобы претендовать на НДФЛ — 6%, совокупный доход из пяти человек не должен превышать 116,25 тыс. руб., а это значит, что в крупных городах мало кто подпадет под этот критерий.
Первая планка шкалы ставок должна составлять не менее 60 тыс. рублей на члена семьи, то есть для семьи из 5 человек ежемесячный доход должен быть не менее 300 тысяч рублей, то есть ежегодный не менее 3,6 млн руб.
Представляется необоснованным исключение из состава семьи, учитываемого при назначении семейной налоговой выплаты, лиц, которые были заключены под стражу — и в связи с избыточной распространенностью такой меры пресечения, и в связи с несоразмерностью последствий, поскольку арест может быть на несколько дней, а положение членов семьи определяется за весь год.
Желательно сделать беззаявительный (автоматический) порядок выплаты,
учитывая, что у налоговых и других госорганов вся необходимая информация есть, а малообеспеченные вряд ли откажутся от дополнительных средств.
Доходы от продажи недвижимого имущества. Кадастровая стоимость — это примерная стоимость, полученная в результате массовой оценки. Она может быть уточнена (как правило, в сторону уменьшения) до рыночной путем индивидуальной оценки, то есть предполагается неточной. С учетом этого предлагаем предусмотреть в п. 9 ст. 214.10 в проектируемой редакции повышение региональным законом понижающего коэффициента до 0,9.
Учет фактической платежеспособности и семьи как единого субъекта. В расчете на типовую семью с двумя детьми и одним неработающим супругом доход от 2,4 до 5 млн руб. означает среднедушевой располагаемый доход от 50 000 руб. до 104 167 руб., что с учетом потребительских цен следует считать стандартными, а не повышенными доходами. Соответственно, нет никаких оснований для взимания налога по повышенной ставке. Одной из задач государства выступает «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях» (подп. ж.1 ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Законопроект предусматривает механизм отказа от дробления бизнеса на основе концепции единого экономического субъекта. Согласно статьям 256 ГК РФ и 34 СК РФ имущество супругов составляет общую собственность. Семья — это лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство (ст. 1 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»). Понятие совместного проживания и хозяйства означает, что семья представляет собой единый экономический субъект (домохозяйство). В целях последовательного и справедливого подхода, отвечающего требованиям учета фактической платежеспособности налогоплательщиков, равенства налогообложения и экономического основания налогов (п. 1 ст. 3 НК РФ) предлагаем предусмотреть консолидированное налогообложение семей со специальными ставками в целях применения по крайней мере ставки 15%. В качестве балансировки планируемых доходов предусмотреть снижение порога для применения ставки 20% до 10-15 млн руб.
Продажа долей. Нет ясности, по какой ставке будет облагаться продажа долей в компаниях физлицами до истечения срока владения 5 лет. При владении сверх 5 лет есть норма о том, что применяется ставка 13% (15%), равно как и при продаже ценных бумаг. Выглядит так, что при продаже долей в ООО при владении до истечения 5 лет применяется прогрессивная ставка до 22%. Так, без понятных причин при инвестировании в ООО налоговая нагрузка становится существенно выше, чем при инвестировании в АО. По корпоративным, а не налоговым причинам форма ООО наиболее распространена для создания совместных предприятий и ведения хозяйственной деятельности в РФ именно предпринимателями, нацеленными на развитие и рост бизнеса без спекулятивных целей. Необходимо учитывать разумные ожидания инвесторов, которые произвели инвестиции в бизнес много лет назад и не имеют затратной базы для уменьшения налога, при этом часть из них уже могут быть связаны обязательными к исполнению правовыми и коммерческими договоренностями о продаже доли на определенных ценовых условиях. Предлагаем уточнить налоговую нагрузку по НДФЛ при продаже по итогам долгосрочного инвестирования как акций, так и долей в ООО (как это существует в настоящий момент): либо путем прямого указания на доли в ООО в пункте 1.3 ст. 224 НК РФ про продажу имущества (ставка 13%), либо с указанием в норме с привязкой к ставке 13% (15%).
Материальная выгода. Положения о материальной выгоде при покупке активов физическими лицами нацелены на предотвращение злоупотреблений при продаже активов физлицам на нерыночных условиях по заниженным ценам. При этом данные нормы сформулированы так, что они могут охватывать и явно не предназначенные для этого случаи, такие как инвестирование в ценные бумаги путем конвертации ценных бумаг или вклада иного равноценного имущества в неденежной форме, в том числе при размещении публичных эмитентов, инвестиционном вкладе активов в ЗПИФ или АО и т.д. С учетом существенного повышения НДФЛ предлагаем уточнить данные нормы во избежание двусмысленного толкования, дестимулирующего хозяйственный оборот ввиду создания неопределенностей для незащищенной категории субъектов, в том числе розничных инвесторов. В ст. 212 НК РФ про материальную выгоду при приобретении имущества и ценных бумаг необходимо прямо прописать случаи, когда налоговая база по доходу в виде материальной выгоды не возникает в силу равного эквивалентного обмена активами и при совершении сделок на рыночных условиях. Предлагаем прямо привязать данную норму исключительно к случаям, когда сделка производится с взаимозависимым лицом и отвечает порогам в 1 млрд. рублей внутри РФ и 120 млн. рублей вне РФ, установленным ст. 105.14 НК РФ. Предлагаем распространить действие данных норм на период с начала 2024 года, с учетом того, что нормы носят уточняющий характер, а в 2021-2023 гг. применение норм о доходе в виде материальной выгоды было прямо приостановлено федеральным законом.
Вычет при диспансеризации. Законопроект предлагает предоставлять налоговый вычет тем, кто одновременно выполнит два условия — выполнит нормативы ГТО и пройдет диспансеризацию в соответствующем календарном году. Согласно п. 17 Приказа Минздрава России от 27.04.2021 № 404н диспансеризация проводится для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в 3 года. В связи с этим неясно, каким образом будет учитываться диспансеризация граждан в возрасте 18 – 39 лет для подтверждения налогового вычета в те годы, в которые диспансеризация для них нормативно не предусмотрена.
Федеральный инвестиционный вычет. Пунктом 2 ст. 286.2 НК РФ в проектируемой редакции предусмотрено, что ФИНВ может быть применен другими налогоплательщиками, входящими в одну группу, при
выполнении ряда условий. При этом определение группы налоговое законодательство не содержит, что может повлечь споры с налоговым органом. Передача права на ФИНВ чужим компаниям маловероятна, поэтому предлагаем исключить правило о передаче только внутри группы. В качестве уравновешивающего правила предлагаем предусмотреть в ст. 105.1 НК РФ, что к взаимозависимым относятся лица, между которыми состоялась передача права на ФИНВ. Абзацем 3 п. 11 ст.
286.2 НК РФ в проектируемой редакции предусмотрено, что в случае нарушения налогоплательщиком применения ФИНВ сумма налога подлежит доплате с уплатой пеней. В то же время, действующая ставка пени значительно превышает размер процентов для компенсации
стоимости денег во времени. В этой части она носит, по сути, штрафной характер за просрочку. Предлагаем предусмотреть в отношении ФИНВ применение пени по ставке, предусмотренной ст. 75 НК РФ для физических лиц.
Развитие более разветвленной системы налоговых вычетов. Увеличение лимита расходов на предоставление вычетов или ограничение вычетов суммой дохода, который налогоплательщик принес в бюджет в виде налогов.
Повысить размер вычета на детей и добавить неработающих родственников, жену, которая находится в декрете.
ПРОБЛЕМА НЕУПЛАТЫ НАЛОГОВ ПРОДАВЦАМИ КРУПНЫХ
МАРКЕТПЛЕЙСОВ (ozon, wildberries и аналогичные агрегаторы)
Предложение:
При продаже на маркетплейсах иностранных товаров продавцом должен уплачиваться НДС в размере 20%, чтобы избавиться от нелегальных операций (например, контрафакта), а также для того, чтобы уровнять права с розничными сетевыми магазинами. При этом обязанность за уплату НДС продавцами должна лежать на самом маркетплейсе.
Обоснование:
Продажа иностранной продукции продавцами, находящимися на УСН, на маркетплейсах, ставит российских производителей в неравные условия, так как российские производители в подавляющем своем большинстве находятся на общей системе налогообложения, и являются плательщиками НДС по ставке 20 процентов.
Продавцы на маркетплейсках практически никем не контролируются, в отличие от розничных сетевых магазинов, которые в полном объеме
контролируются Роспотребнадзором, МЧС и ФНС.
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Назначить ставку НДС для налогоплательщиков, применяющих УСН и с доходом выше 60 млн. в год, начиная с 1%, и добавляя по 1 проценту ставки НДС за каждые следующие 60 млн для предотвращения дробления бизнеса. Получатся те же цифры НДС, что и предлагал Минфин, но с гораздо более плавным ростом и с уменьшением риска уклонения от уплаты, так как нет резких границ перехода.
Вместо введения НДС при превышении уровня 60 млн руб. годовой
выручки увеличить размер минимальной суммы размера выплат по УСН и взносы с фонда оплаты труда в размере 5%. Это увеличило бы наполнение бюджета и явилось бы стимулом к выходу по выплатам заработной платы из «серой» зоны.
Расширить перечень расходов: сделать его таким как предусматривает ст. 252 НК РФ для налога на прибыль. Расходы признаются по тем же признакам: документальное подтверждение и обоснованность, то есть направленность на получение доходов.
Перейти к определению лимита по упрощенной системе по группе лиц, при этом повысить порог до 800 млн, а может даже и до 2 млрд и при этом ввести внутри прогрессивную шкалу единого налога с зачислением налога от части, превышающей обычную ставку, в федеральный бюджет.
Предусмотреть возможность корректировки НДС в случае просрочки исполнения обязательств по договору. Таким образом, покупатель лишается вычетов, что стимулирует его оплачивать вовремя. А продавец может вернуть НДС из бюджета, что важно в условиях взимания налога по начислению, а не по оплате.
Закрепить законодательно, что компании, находящиеся на УСН, не уплачивают НДС с товарных остатков.
Предусмотреть уменьшение НДС (для УСН) входящим НДС пропорционально на тот процент, которым пользуется организация. Если у организации 5%, то уменьшаем до 5%, если 7, то до 7%.
Разъяснение Минфином правил снижения ставки УСН субъектами РФ. Основание: неверная трактовка регионами ст. 346.20 Налогового кодекса: Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков. При этом ряд регионов, устанавливает такие ставки не для отдельных категорий налогоплательщиков, а для всех, кто заявляет применение УСН, при этом часто фактически ведется в ином регионе, ставка УСН является стандартной.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
Ставка налога у источника. В законопроекте предлагается повысить ставку налога у источника до 25%. При этом сохраняется практика коммерческих договоренностей о включении налога у источника в стоимость закупки для покупателя (т.н. налоговые оговорки) при трансграничных продажах с невозможностью замены поставщиков, поставляющих критические услуги и ПО. Таким образом, налог перекладывается на покупателя экономически и увеличивает себестоимость и дальнейшую цену как некомпенсируемые затраты. В этой связи и, учитывая международную практику по налогам у источника, предлагаем сохранить ставку 20% либо 22% (паритет со ставкой для физлиц).
Создание амортизационного фонда. Имеет целевое назначение и формируется в целевом порядке. Использование предлагается на финансирование реальных инвестиций. Формирование связано с
начислением амортизации. Необходимо формировать амортизационный фонд на основании налогового учета. Кроме того, существует амортизационная премия от 10 до 30%, которая также списывается как амортизационное отчисление, которое может быть одним из источников пополнения фонда.
Применение метода нелинейного начисления амортизации должно иметь границы применения и должны быть технические применения приобретенных основных средств. Отсюда нелинейный метод должен применяться к новым основным средствам и к основным средствам отечественного производителя.
Упростить механизм применения инвестиционного налогового вычета и исключить субъективный фактор. Кроме того, уменьшать не налог на прибыль к уплате в бюджет, а налоговую базу по налогу на прибыль.
Ставки налога на прибыль при направлении прибыли на развитие производства. Законодатель должен предусматривать секторальные льготы по наиболее востребованным, наиболее наукоемким отраслям,
ресурсоемким отраслям. Ввести длительные сроки дисконтирования ставки по налогу на прибыль при закупке основных средств, произведенных с высокой долей локализации.
ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА
Возможность получить заключение налогового органа о необходимости перестроения бизнеса. Использование декларационного способа, где происходит раскрытие группы, в силу декларирования прощается дробление за прошлые периоды. А после происходит общение с налоговым органом и выбирается режим работы на 2026 год.
Обозначить критерии, по которым нельзя считать франчайзинг группой
лиц, так как при таких изменениях они будут подвержены риску. Пример: 70 процентов оборота осуществляется с разными контрагентами, траты каждого франчайзи самостоятельны, кроме затрат, связанных с реализацией договора франшизы.
Возможность согласования рулингов (предварительных договоренностей) с ФНС, без указания ИНН налогоплательщиков, но с раскрытием налоговых обязательств и оснований их возникновения, без сообщения кадастровых, регистрационных номеров и иной идентификации используемых помещений и оборудования. Документы представляются в ФНС налоговым консультантом или адвокатом, и при согласовании данного алгоритма работы данному алгоритму присваивается уникальный номер, с отображением сути алгоритма на сайте ФНС. Либо разработка и размещение сервиса проверки своего бизнеса на дробление, по которому в анонимном режиме можно пройти опросник и программа обозначит риски. Формирование набора минимальных критериев, определяющих схему дробления на нормативном уровне.
Налоговая амнистия дробления бизнеса. Предложено определение
дробления бизнеса на основе 4 оценочных критериев. Однако, такой критерий, как единая предпринимательская деятельность, может включать в себя различные виды самостоятельной деятельности (например, магазин, химчистка, булочная), каждый из которых имеет свою экономику, специфику, требования. Предлагаем говорить о разделении «одного или смежных видов экономической деятельности». К смежным видам деятельности можно отнести, например, продажу автомобилей, запчастей и шин. Слово «занижение» несет в себе негативную коннотацию, к тому же непонятно, по сравнению с чем занижение. Предлагаем заменить на «уменьшение», аналогично используемому в ст. 54.1 НК РФ. Указать, что речь идет об искусственном дроблении, т.к. дробление в целом — это обычная деловая практика. При добровольном отказе от дробления предусмотрена уплата налогов в результате консолидации доходов. Однако в составе участников группы, как прямо следует из проектируемого определения дробления бизнеса, могут быть как организации, так и индивидуальные предприниматели. При одинаковой налоговой базе ставки НДФЛ и налога на прибыль различны. Законодательство не предусматривает консолидацию показателей на одно из лиц, особенно при том, что соответствующие экономические выгоды (добавленная стоимость, прибыль, чистый доход) сформировались у каждого из участников группы и нет доказательств скрытого перераспределения этих выгод другим участникам. Необходимо предусмотреть, что отказ от дробления бизнеса заключается в уплате каждым из участников группы налогов по общей системе налогообложения, если совокупная сумма доходов или других показателей участников группы превышает пределы, предусмотренные для применения специальных налоговых режимов. Необходимо уточнить, что понимается под прекращением обязанности в абз. 3 ч. 1 ст. 5 Законопроекта, т.к. абз. 1 ч. 1 ст. 5 Законопроекта не содержит такого понятия. Амнистию предлагается распространить на решения, не вступившие в силу на 1 января 2025 г. Критерий вступления решения в силу представляется излишне формальным и не соответствующим общепринятым правилам амнистий, которые распространяются, как правило, на неисполненную часть решений или приговоров. Предлагаем указать, что амнистия распространяется на часть решений, неисполненную до 1 января 2025 г., что позволит обеспечить равное право всех налогоплательщиков на участие в амнистии и их соответствующую мотивацию к отказу от дробления на будущие периоды, то есть позволит вовлечь в процесс отказа от дробления бизнеса больший круг предпринимателей.
Самозанятые. Установить на федеральном уровне определенные критерии, когда нельзя договор с самозанятым переквалифицировать в трудовой договор. Например, у самозанятых более 3 клиентов в течение 4-6 месяцев, определение инфраструктурной независимости самозанятого. Если она определена, то никакого трудового договора заключено быть не может, стоимость услуг зависит от объема от результата работы.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИХ НАЛОГОВАЯ ГОСПОДДЕРЖКА
Ввести корпоративный налоговый вычет. Данная система мотивации для бизнеса позволит оплачивать физкультурно-оздоровительные занятия и занятия спортом своим сотрудникам.
Предложения обобщены и сформированы по результатам общественных обсуждений:
Вадимом Зариповым, Руководителем практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGAL.
Владимиром Кузнецовым, Вице-президентом Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, членом Экспертного совета Комитета по малому и среднему предпринимательству Государственной Думы РФ.
При участии:
Аллы Матюшкиной, Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области.
Светланы Мироновой, профессора РАНХиГС.
Алексея Некрасова, директора по развитию ООО «Легикон-Право», эксперта налоговой практики.
Ирины Чистовой, Заместителя руководителя финансово-аналитического отдела ООО «Легикон-Право».
Екатерины Фроловой, адвоката, президента АНО «Столичный Медиатор», преподавателя в РУДН, Русской школе Управления и Московской Бизнес Школе.
Екатерины Болдиновой, партнера Fove Stones Consulting.
Андрея Илларионова, руководителя налоговой практики ООО «НВК».
Ольги Мандрощенко, профессора Кафедры налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Надежды Мельниковой, профессора Кафедры налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Елены Силиной, Президента НП «Национальное фитнес-сообщество».
Анны Черкес, заместителя директора Департамента по налоговому сопровождению бизнеса ООО «Легикон-Право».
Ирины Смирновой, Генерального директора Центра Защиты Бизнеса Ирины Смирновой (ООО "Ваш Бухгалтер").
Александра Усова, управляющего партнера ООО «Альянс Партнерс Групп», члена Экспертного совета при ФНС России.
Ольги Колозиной, налогового консультанта.
Юлии Ченцовой, юриста, налогового консультанта.
Натальи Воробьевой, старшего юриста «Форте Налоги и Право».
Марии Русских, налогового юриста, партнера JTLconsulting.
Юлии Беляковой, президента Московской коллегии адвокатов.
Дениса Никитаса, кандидата экономических наук, куратора Совета предпринимателей ЛДПР.
Янины Тимченко, президента Ассоциации экспертов и компаний в сфере бухгалтерского бизнеса 30 мая 2024 года в помещении Торгово-Промышленной палаты РФ проходили Общественные обсуждения Ильинского Предпринимательского клуба проходили при участии представителей бизнеса, науки, юридических компаний и налоговых экспертов.
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