Предложения Ильинского Предпринимательского клуба по налоговой реформе. Обзор для бухгалтера

30 мая 2024 года в помещении Торгово-Промышленной палаты РФ проходили Общественные обсуждения Ильинского Предпринимательского клуба проходили при участии представителей бизнеса, науки, юридических компаний и налоговых экспертов.

По итогам общественных обсуждений были выработаны следующие предложения:

Индексация границ ставок НДФЛ. Учитывая темпы роста номинальных зарплат и инфляцию, через 2-3 года при таких условиях изменения коснуться уже значительно большего количества граждан. Важно отметить, для семей с двумя и более детьми НДФЛ за счет налоговых вычетов будет снижен до 6%, при условии, что на одного члена семьи приходится доход, не превышающий уровень в 1,5% прожиточных минимума. Сейчас в среднем по стране он составляет 15,5 тыс. рублей. Чтобы претендовать на НДФЛ — 6%, совокупный доход из пяти человек не должен превышать 116,25 тыс. руб., а это значит, что в крупных городах мало кто подпадет под этот критерий.

Первая планка шкалы ставок должна составлять не менее 60 тыс. рублей на члена семьи, то есть для семьи из 5 человек ежемесячный доход должен быть не менее 300 тысяч рублей, то есть ежегодный не менее 3,6 млн руб.

Представляется необоснованным исключение из состава семьи, учитываемого при назначении семейной налоговой выплаты, лиц, которые были заключены под стражу — и в связи с избыточной распространенностью такой меры пресечения, и в связи с несоразмерностью последствий, поскольку арест может быть на несколько дней, а положение членов семьи определяется за весь год.

Желательно сделать беззаявительный (автоматический) порядок выплаты, учитывая, что у налоговых и других госорганов вся необходимая информация есть, а малообеспеченные вряд ли откажутся от дополнительных средств.

Доходы от продажи недвижимого имущества. Кадастровая стоимость — это примерная стоимость, полученная в результате массовой оценки. Она может быть уточнена (как правило, в сторону уменьшения) до рыночной путем индивидуальной оценки, то есть предполагается неточной. С учетом этого предлагаем предусмотреть в п. 9 ст. 214.10 в проектируемой редакции повышение региональным законом понижающего коэффициента до 0,9.

Учет фактической платежеспособности и семьи как единого субъекта. В расчете на типовую семью с двумя детьми и одним неработающим супругом доход от 2,4 до 5 млн руб. означает среднедушевой располагаемый доход от 50 000 руб. до 104 167 руб., что с учетом потребительских цен следует считать стандартными, а не повышенными доходами. Соответственно, нет никаких оснований для взимания налога по повышенной ставке. Одной из задач государства выступает «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях» (подп. ж.1 ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Законопроект предусматривает механизм отказа от дробления бизнеса на основе концепции единого экономического субъекта. Согласно статьям 256 ГК РФ и 34 СК РФ имущество супругов составляет общую собственность. Семья — это лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство (ст. 1 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»). Понятие совместного проживания и хозяйства означает, что семья представляет собой единый экономический субъект (домохозяйство). В целях последовательного и справедливого подхода, отвечающего требованиям учета фактической платежеспособности налогоплательщиков, равенства налогообложения и экономического основания налогов (п. 1 ст. 3 НК РФ) предлагаем предусмотреть консолидированное налогообложение семей со специальными ставками в целях применения по крайней мере ставки 15%. В качестве балансировки планируемых доходов предусмотреть снижение порога для применения ставки 20% до 10-15 млн руб.

Продажа долей. Нет ясности, по какой ставке будет облагаться продажа долей в компаниях физлицами до истечения срока владения 5 лет. При владении сверх 5 лет есть норма о том, что применяется ставка 13% (15%), равно как и при продаже ценных бумаг. Выглядит так, что при продаже долей в ООО при владении до истечения 5 лет применяется прогрессивная ставка до 22%. Так, без понятных причин при инвестировании в ООО налоговая нагрузка становится существенно выше, чем при инвестировании в АО. По корпоративным, а не налоговым причинам форма ООО наиболее распространена для создания совместных предприятий и ведения хозяйственной деятельности в РФ именно предпринимателями, нацеленными на развитие и рост бизнеса без спекулятивных целей. Необходимо учитывать разумные ожидания инвесторов, которые произвели инвестиции в бизнес много лет назад и не имеют затратной базы для уменьшения налога, при этом часть из них уже могут быть связаны обязательными к исполнению правовыми и коммерческими договоренностями о продаже доли на определенных ценовых условиях. Предлагаем уточнить налоговую нагрузку по НДФЛ при продаже по итогам долгосрочного инвестирования как акций, так и долей в ООО (как это существует в настоящий момент): либо путем прямого указания на доли в ООО в пункте 1.3 ст. 224 НК РФ про продажу имущества (ставка 13%), либо с указанием в норме с привязкой к ставке 13% (15%).

Материальная выгода. Положения о материальной выгоде при покупке активов физическими лицами нацелены на предотвращение злоупотреблений при продаже активов физлицам на нерыночных условиях по заниженным ценам. При этом данные нормы сформулированы так, что они могут охватывать и явно не предназначенные для этого случаи, такие как инвестирование в ценные бумаги путем конвертации ценных бумаг или вклада иного равноценного имущества в неденежной форме, в том числе при размещении публичных эмитентов, инвестиционном вкладе активов в ЗПИФ или АО и т.д. С учетом существенного повышения НДФЛ предлагаем уточнить данные нормы во избежание двусмысленного толкования, дестимулирующего хозяйственный оборот ввиду создания неопределенностей для незащищенной категории субъектов, в том числе розничных инвесторов. В ст. 212 НК РФ про материальную выгоду при приобретении имущества и ценных бумаг необходимо прямо прописать случаи, когда налоговая база по доходу в виде материальной выгоды не возникает в силу равного эквивалентного обмена активами и при совершении сделок на рыночных условиях. Предлагаем прямо привязать данную норму исключительно к случаям, когда сделка производится с взаимозависимым лицом и отвечает порогам в 1 млрд. рублей внутри РФ и 120 млн. рублей вне РФ, установленным ст. 105.14 НК РФ. Предлагаем распространить действие данных норм на период с начала 2024 года, с учетом того, что нормы носят уточняющий характер, а в 2021-2023 гг. применение норм о доходе в виде материальной выгоды было прямо приостановлено федеральным законом.

Вычет при диспансеризации. Законопроект предлагает предоставлять налоговый вычет тем, кто одновременно выполнит два условия — выполнит нормативы ГТО и пройдет диспансеризацию в соответствующем календарном году. Согласно п. 17 Приказа Минздрава России от 27.04.2021 № 404н диспансеризация проводится для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в 3 года. В связи с этим неясно, каким образом будет учитываться диспансеризация граждан в возрасте 18 – 39 лет для подтверждения налогового вычета в те годы, в которые диспансеризация для них нормативно не предусмотрена.

Федеральный инвестиционный вычет. Пунктом 2 ст. 286.2 НК РФ в проектируемой редакции предусмотрено, что ФИНВ может быть применен другими налогоплательщиками, входящими в одну группу, при выполнении ряда условий. При этом определение группы налоговое законодательство не содержит, что может повлечь споры с налоговым органом. Передача права на ФИНВ чужим компаниям маловероятна, поэтому предлагаем исключить правило о передаче только внутри группы. В качестве уравновешивающего правила предлагаем предусмотреть в ст. 105.1 НК РФ, что к взаимозависимым относятся лица, между которыми состоялась передача права на ФИНВ. Абзацем 3 п. 11 ст. 286.2 НК РФ в проектируемой редакции предусмотрено, что в случае нарушения налогоплательщиком применения ФИНВ сумма налога подлежит доплате с уплатой пеней. В то же время, действующая ставка пени значительно превышает размер процентов для компенсации стоимости денег во времени. В этой части она носит, по сути, штрафной характер за просрочку. Предлагаем предусмотреть в отношении ФИНВ применение пени по ставке, предусмотренной ст. 75 НК РФ для физических лиц.

Развитие более разветвленной системы налоговых вычетов. Увеличение лимита расходов на предоставление вычетов или ограничение вычетов суммой дохода, который налогоплательщик принес в бюджет в виде налогов.