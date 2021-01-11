Сакральный алгоритм налогоплательщика

В этом конкретном случае налоговые органы доначислили НДС и налог на прибыль, утверждая, что сделки с некоторыми контрагентами были фиктивными. Однако суды не согласились с аргументами инспекции. Вот ключевые моменты, которые они отметили:

✅ Контрагенты действуют на законных основаниях.

✅ Инспекция не смогла доказать, что налогоплательщик контролировал действия своих контрагентов.

✅ Все материалы, о которых шла речь, действительно использовались, а продукция была реализована.

✅ Налогоплательщик не покупал такие же материалы у других поставщиков.

✅ Инспекция не подтвердила факты обналички и согласованности действий между налогоплательщиком и его контрагентами.

Таким образом, суд пришёл к выводу, что налогоплательщик не может нести ответственность за действия независимых юридических лиц. Это решение подчеркивает важность понимания, что налоговые разрывы — это не повод для обвинений.

📄 Документ: Постановление АС Поволжского округа от 03.12.2024 по делу N А65-29839/2023.

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