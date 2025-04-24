Прокуратура снова хочет участвовать в налоговых спорах, напрямую нормы НК РФ этого не позволяют, поэтому, решили использовать нормы ГК о недействительности сделок.

Прокуратура снова хочет участвовать в налоговых спорах, напрямую нормы НК РФ этого не позволяют, поэтому, решили использовать нормы ГК о недействительности сделок.

Заместитель прокурора Ульяновской области подал иск в Арбитражный суд Ульяновской области против ООО «Ульяновский завод модульных сооружений» и ООО «Торгово-производственная компания «Погода в доме».

Прокурор потребовал признать недействительными сделки между этими компаниями, в результате которых было перечислено 22 845 799 рублей на расчетный счет ООО «ТПК Погода в доме».

Также прокурор просил взыскать указанную сумму солидарно с обеих компаний в доход Российской Федерации.

Суд принял иск к производству и назначил предварительное заседание, привлекая Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области в качестве третьего лица.

Суд удовлетворил заявление прокурора о принятии обеспечительных мер, наложив арест на денежные средства обеих компаний на сумму иска, за исключением средств, предназначенных для выплаты заработной платы, налогов и текущей хозяйственной деятельности.

В качестве третьего лица был привлечен временный управляющий Ковалева Жанна Игоревна.

Суд поддержал требования Прокуратуры.

Решение Арбитражного суда Ульяновской области по делу А72-13241/2024

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