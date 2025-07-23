Можно ли применить расчетный метод, если была нарушена ст.54.1 НК РФ

🔍 Ключевые моменты из дела:

Общество утверждало, что налоговый орган отказал в принятии расходов из-за отсутствия первичных документов, хотя поставка топлива была подтверждена реальным поставщиком. Общество не смогло представить документы по причинам, не зависящим от него, и налоговый орган не истребовал их у ликвидаторов контрагентов.

Суд отметил, что налоговые обязательства должны определяться расчетным методом, как это предусмотрено статьей 31 Налогового кодекса РФ. Бремя доказывания несоответствия расходов фактическим условиям деятельности возлагается на налогоплательщика.

Что отметил суд

Право налогового органа определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками в бюджетную систему расчетным путем на основании имеющейся у него информации о налогоплательщике, предусмотрено в статье 31 НК РФ. При этом бремя доказывания того, что размер доходов и (или) расходов, определенный налоговым органом по правилам подпункта 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ, не соответствует фактическим условиям экономической деятельности налогоплательщика, согласно разъяснениям, изложенным в пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» от 30.07.2013№ 57 (далее – Постановление № 57), возлагается на самого налогоплательщика, поскольку именно он несет риски, связанные с возникновением оснований для применения налоговым органом расчетного метода определения сумм налогов. Изложенным подходом необходимо руководствоваться как в случае отсутствия у налогоплательщика соответствующих документов, так и при признании их ненадлежащими. Разъяснения по применению указанных норм права и сформулированные правовые позиции по их применению в различных ситуациях были также изложены в Обзоре практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 13.12.2023).

💡 Вывод

Налогоплательщики должны быть внимательны к документальному оформлению своих расходов и понимать, что бремя доказывания лежит на них. Применить расчетный метод, установленный ст. 31 НК РФ вряд ли получится. Если у вас возникли вопросы по налоговым обязательствам или вы столкнулись с подобными ситуациями, рекомендуется обратиться за юридической помощью!