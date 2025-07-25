Налоговые инспекции активно применяют еще не принятые поправки в НК

Налоговые инспекции начали активно применять еще не принятые поправки в Налоговый кодекс, касающиеся переноса расходов прошлых лет в текущий налоговый период.

Налоговые инспекции начали активно применять еще не принятые поправки в Налоговый кодекс, касающиеся переноса расходов прошлых лет в текущий налоговый период. Об этом сообщает Forbes.

🔍 Что это значит?

Согласно разработанным Минфином поправкам, компании не смогут вычитать из текущей прибыли неучтенные расходы предыдущих периодов, если в то время действовала другая налоговая ставка. В 2025 году ставка налога на прибыль увеличилась с 20% до 25%, и налоговики уже учитывают эту позицию, заявляя, что оснований для уменьшения налоговой базы у бизнеса нет.

💼 Основные моменты:

⦁ Налоговые инспекции на местах начали применять новые нормы, хотя законопроект еще не принят и не вступил в силу.

⦁ Если поправки будут одобрены, они начнут действовать с 2026 года.

⦁ В случае обнаружения ошибок в исчислении налоговой базы прошлых периодов, компании не смогут уменьшать налоговую базу, что может привести к увеличению налоговых сборов.

📅 Что дальше?

Законопроект уже опубликован на федеральном портале и обсуждается в рамках налоговой конференции Ассоциации европейского бизнеса. Однако контролирующие органы подчеркивают, что корректировка не должна приводить к потерям казны.

💡 Вывод: Бизнесу стоит быть внимательным к изменениям в налоговом законодательстве и готовиться к новым условиям. При переносе убытков в 2025 году, налогоплательщик должен быть готов к потенциальному налоговому спору с неясными последствиями, и скорее всего суд встанет на сторону налоговиков. Если у вас есть вопросы или вы хотите обсудить, как эти изменения могут повлиять на вашу компанию, не стесняйтесь обращаться за консультацией!