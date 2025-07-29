Субсидия = Доходы?!

💡 Выводы

Субсидии — это форма финансовой помощи, и их налогообложение должно учитывать их суть. Важно, чтобы налоговые органы и суды понимали, что такие меры направлены на поддержку экономики, а не на создание дополнительных налоговых обязательств для бизнеса.

Если вы столкнулись с подобными ситуациями или у вас есть вопросы по налогообложению субсидий, рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам!

Первоисточник: Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19 мая 2025 года по делу № А69-2028/2024