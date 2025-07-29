Субсидия = Доходы?!

Недавний случай с ООО, получившим субсидию на строительство жилых многоквартирных домов в Кызыле, поднимает важные вопросы о налогообложении субсидий и их экономическом смысле.
🔍 Ситуация
В 2022 году ООО получило субсидию для финансирования затрат на подключение к инженерным сетям в рамках масштабного инвестиционного проекта. Однако налоговый орган решил, что эта субсидия не подпадает под освобождение от налогообложения, так как не является целевым финансированием.
⚖️ Решение суда
Суд подтвердил позицию налогового органа, указав, что дата получения дохода от субсидии определяется моментом, когда у общества возникает право распоряжаться средствами на лицевом счете в казначействе. Это решение вызывает вопросы, так как оно противоречит экономическому смыслу субсидий, которые должны поддерживать бизнес.
💡 Выводы
Субсидии — это форма финансовой помощи, и их налогообложение должно учитывать их суть. Важно, чтобы налоговые органы и суды понимали, что такие меры направлены на поддержку экономики, а не на создание дополнительных налоговых обязательств для бизнеса.
Если вы столкнулись с подобными ситуациями или у вас есть вопросы по налогообложению субсидий, рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам!
Первоисточник: Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19 мая 2025 года по делу № А69-2028/2024
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