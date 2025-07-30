Может ли зарплата быть ниже среднеотраслевой

Недавний случай с Константиновой В.Д. против ООО «Сифуд Лайн» поднимает важные вопросы о справедливом размере заработной платы и правах работников.
🔍 Ситуация
Константинова обратилась в суд с иском к своему работодателю, утверждая, что ей не была выплачена заработная плата в полном объеме. Она работала на должности менеджера-оператора, но оклад, установленный работодателем, составлял всего 34 500 рублей, что более чем в три раза ниже средней зарплаты аналогичных работников в Москве.
Кроме того, в вакансии, размещенной компанией, предлагалась зарплата от 55 000 до 90 000 рублей, что также не соответствовало фактической выплате. Работодатель изменил наименование должности, но не произвел индексацию заработной платы, что, по мнению истца, нарушает ее права.
⚖️ Решение суда
Суд подтвердил, что работодатель обязан обеспечивать справедливый размер заработной платы, соответствующий квалификации работника и условиям труда. Изменение наименования должности не освобождает работодателя от обязательств по индексации зарплаты. Суд также отметил, что размер заработной платы должен соответствовать среднеотраслевым показателям. Приняв во внимание, что должностной оклад истца составлял 34 500 руб., в соответствии с представленными в дело доказательствами (расчетными листами) Константинова В.Д. получала ежемесячные премии, что в совокупности составляло 50 000 руб., суд пришел к выводу об отсутствии оснований полагать, что размер заработной платы истца не соответствовал закону и носил дискриминационный характер.
💡 Выводы
В некоторых случаях, заработная плата может быть ниже среднеотраслевой.
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