Может ли зарплата быть ниже среднеотраслевой

🔍 Ситуация

Константинова обратилась в суд с иском к своему работодателю, утверждая, что ей не была выплачена заработная плата в полном объеме. Она работала на должности менеджера-оператора, но оклад, установленный работодателем, составлял всего 34 500 рублей, что более чем в три раза ниже средней зарплаты аналогичных работников в Москве.

Кроме того, в вакансии, размещенной компанией, предлагалась зарплата от 55 000 до 90 000 рублей, что также не соответствовало фактической выплате. Работодатель изменил наименование должности, но не произвел индексацию заработной платы, что, по мнению истца, нарушает ее права.