Важные выводы по делу о расчете недоимки по сделкам с самозанятым ⚖️

Фактическая переплата по НПД остается в распоряжении физического лица и может быть возвращена только по его заявлению, а не зачтена в счет уплаты НДФЛ без его согласия.

Недавнее определение Верховного Суда Российской Федерации поднимает важные вопросы о налоговых обязательствах и статусе самозанятых.

🔍 Ситуация:

В ходе проверки налоговая инспекция установила, что общество не исполнило обязанности налогового агента, не удержав и не перечислив НДФЛ при выплате вознаграждений физическим лицам, оформленным как плательщики налога на профессиональный доход (НПД). Эти физические лица фактически не осуществляли деятельность.

Общество посчитало, что при расчете суммы доначисленного НДФЛ следует учитывать уплаченные самозанятыми налоги, так как они рассчитаны от одного и того же дохода, но с различными ставками.

⚖️ Решение суда:

Суд отметил, что имела место переквалификация гражданско-правового договора в трудовой, и обязанность по уплате НДФЛ возложена непосредственно на налогового агента. Исполнение этой обязанности не может зависеть от действий работника-налогоплательщика. Фактическая переплата по НПД остается в распоряжении физического лица и может быть возвращена только по его заявлению, а не зачтена в счет уплаты НДФЛ без его согласия.

💡 Выводы:

Налоговые агенты должны строго исполнять свои обязанности по удержанию и перечислению НДФЛ, независимо от статуса и действий работников. Это подчеркивает важность соблюдения налогового законодательства и ответственности налоговых агентов.

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