Ответы налоговиков на частые вопросы налогоплательщиков!
❓ Может ли ИП на УСН принять к вычету «входной» НДС, предъявленный при покупках, осуществленных до 01.01.2025?
📌 Да, суммы «входного» НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным до 01.01.2025 и не отнесенным к расходам, можно принять к вычету по правилам главы 21 НК РФ, если:
➖ ИП, применяющий УСН, обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет и решает применять ставку НДС 20% или 10%.
➖ Нельзя принять к вычету, если применяется ставка НДС 5% или 7%, либо если ИП освобожден от уплаты НДС.
❓ Если ИП продает личное имущество, включается ли доход от продажи в базу доходов для лимита в 60 млн для применения/неприменения НДС на УСН?
❌ Нет, доходы от продажи личного имущества (например, автомобиля или квартиры), не использовавшегося в предпринимательской деятельности, не включаются в базу для расчета лимита в 60 млн рублей. Эти доходы облагаются НДФЛ, а не налогом по УСН. При расчете лимита учитываются только доходы от предпринимательской деятельности, указанной в регистрационных документах.
❓ ИП на УСН применяет ставку НДС 5%. Можно ли будет передумать?
👉 Нет, если вы применяете специальную ставку НДС 5% или 7%, необходимо применять ее в течение 12 налоговых периодов (12 кварталов подряд). Переход на общеустановленные ставки НДС 20% или 10% возможен только для тех, кто превысил лимит по доходам для ставок 5% и 7% или утратил право на УСН. В этом случае переход осуществляется с первого числа месяца, в котором произошло превышение или утрата права.
❓ Какие документы необходимо представить организациям на УСН для освобождения от уплаты НДС?
📋 Уведомление об освобождении от уплаты НДС представлять в налоговый орган не нужно. Доходы налогоплательщика УСН за календарный год определяются налоговым органом по данным представленной декларации по УСН.
