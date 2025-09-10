Важные изменения в страховых взносах для индивидуальных предпринимателей на 2025 год

Законодательство позволяет не платить страховые взносы в фиксированном размере за определенные периоды, например, во время прохождения военной службы или ухода за ребенком до полутора лет.

С 2025 года совокупный фиксированный размер страховых взносов для лиц, занимающихся частной практикой, составит 53 658 рублей. Важно отметить, что этот размер будет ежегодно увеличиваться:

2026 год — 57 390 рублей

2027 год — 61 154 рубля

🗓️ Срок уплаты страховых взносов теперь перенесен с 31 декабря на 28 декабря, что синхронизирует его с общим сроком уплаты всех налогов и взносов.

💡 Важно знать! Законодательство позволяет не платить страховые взносы в фиксированном размере за определенные периоды, например, во время прохождения военной службы или ухода за ребенком до полутора лет. Чтобы получить освобождение, индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, могут подать заявление в налоговый орган по форме КНД 1150081, приложив подтверждающие документы.

⏳ Не забудьте! Заявление нужно подать в течение трех лет с момента возникновения права на освобождение. Однако, если вы подадите заявление с нарушением срока, налоговый орган сможет отказать в освобождении только с 2028 года.